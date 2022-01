Tutti noi sappiamo che esistono capi in grado di risaltare le diverse fisicità grazie al loro taglio. Lo studio dell’immagine si occupa proprio di stabilire quali forme e colori si addicono ai vari tipi di persona.

Secondo questi studi ognuno dovrebbe scegliere determinati capi per mettere in risalto la propria bellezza. E questo non si basa sul gusto personale, ma su analisi geometriche e di colore molto specifiche.

Oggi parleremo delle body shape o forme del fisico e vedremo cosa deve indossare chi ha il fisico che tende ad allargarsi nella parte inferiore. Infatti, le donne con il fisico a pera dovrebbero solo indossare questi capispalla per slanciare ed esaltare le curve, vediamo quali sono.

Ognuno deve conoscere la propria body shape

Prima, però, facciamo delle precisazioni.

Secondo l’armocromia e l’analisi dell’immagine, ogni fisico si può classificare secondo alcune categorie in base alla forma. Non si tratta di questione di stazza o di altezza, ma proprio di forma del corpo e di tendenza ad accumulare il grasso in certi punti. Questa disciplina identifica diverse body shape e individua gli outfit perfetti per ognuno di essi.

Abbiamo la mela, che tende ad accumulare il grasso lungo il ventre e non mostra un punto vita definito. Poi abbiamo la clessidra, che presenta curve sinuose e una vita segnata.

Chi ha un fisico a rettangolo, invece, non presenta curve e ha linee rette poco definite.

Chi invece ha il fisico a pera presenta fianchi larghi e definiti, ha una tendenza ad accumulare grasso attorno al bacino e spalle strette.

Per identificare la nostra body shape basta guardarci in costume davanti allo specchio e delineare delle linee immaginarie.

Le donne con il fisico a pera dovrebbero solo indossare questi capispalla per slanciare ed esaltare le curve

Una volta che abbiamo scoperto quale forma abbia il nostro corpo, potremo indossare abiti che ne valorizzino i pregi mascherandone i difetti. Basta scegliere i tessuti e i tagli più armonici per ottenere risultati davvero inaspettati.

Se il nostro fisico è a pera, per l’inverno dovremo scegliere giacche e cappotti che evidenzino il punto vita senza eccessi. Dovremo scegliere capi che aderenti ma comodi ed evitare larghezze eccessive nella parte inferiore.

Un capo che si addice perfettamente è il cappotto simil redingote, che non passa mai di moda. Questo capo presenta una linea aderente che mette in risalto le curve senza ingolfare.

Un’altra opzione è un bomber morbido sulle spalle, che scende lungo i fianchi.

Da evitare sono le giacche a metà coscia e cappotti a campana che non renderebbero giustizia alle nostre proporzioni.

