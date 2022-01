Si parla sempre più frequente di armocromia e studi dell’immagine per valorizzare la bellezza di uomini e donne. È importante conoscere la forma del proprio corpo e del proprio viso per poterlo valorizzare e ottenere il massimo. ù

Così come non a tutti stanno bene determinati i colori, vale lo stesso per le forme e i tagli degli abiti. È molto importante scegliere con cura quali tessuti e quali modelli indossare se vogliamo apparire al massimo delle nostre potenzialità.

Oggi vogliamo parlare dei casi in cui il decolleté non è abbondante ma non si vuole rinunciare a metterlo in mostra. Infatti, sono queste le scollature perfette che valorizzano anche chi ha poco seno, scopriamole insieme.

Scolli ampi e colori accesi

Se non abbiamo un seno abbondante, ci sono molti modi per ingannare l’occhio e farci sembrare più prosperose. Ovviamente, possiamo indossare un reggiseno push up che, con gli inserti di gommapiuma, fa sembrare il seno più alto e grande. Grazie a questi indumenti anche chi ha un seno piccolo può vivere l’illusione di avere molte taglie in più.

Se, però, non amiamo l’effetto artificiale che questi reggiseni danno, possiamo anche osare con scollature molto ampie. Lo scollo profondo può essere fuori luogo nel caso di seni abbondanti, ma se abbiamo una prima o una seconda non si rischia di certo l’effetto volgare.

Per attirare l’attenzione sulla zona del decolleté possiamo osare con colori accesi e pattern creativi e magari anche con dei bei gioielli vistosi.

Sono queste le scollature perfette che valorizzano anche chi ha poco seno

Per quanto riguarda le scollature da scegliere, dovremmo prediligere quelle rotonde ed ampie, che lascino in vista la parte superiore del seno. L’ideale sono gli scolli profondi che creano un semiovale e che hanno anche il pregio di allungare il collo e di slanciare. Per portare queste scollature che lasciano parte delle spalle in vista possiamo indossare un reggiseno senza spalline, in modo che non si veda.

Un altro modello da prediligere nel caso di taglie piccole è lo scollo quadrato. Delineando una riga dritta lungo il seno, questo modello mette in evidenza i volumi della parte alta. Questa scollatura è perfetta se ad accompagnarla ci sono spalline sottili. Se vogliamo provare questo outfit durante l’inverno, non ci resta che indossare sopra alla canottiera fatta in questo modo un maglione di lana oversize che lasci la scollatura in vista.

