Ci sono tanti parametri per considerare la qualità della vita in una città. La qualità dei servizi, ad esempio. Oppure la sicurezza per i residenti di entrambi i sessi. Ma attenzione perché un parametro fondamentale è il costo della vita. E questo sarebbe in preoccupante ascesa in alcune realtà. L’allarme viene direttamente dall’Unione Nazionale Consumatori. Il costo della vita è in continuo e rapido aumento in tutta Italia. Ma non tutti i luoghi ne risentono allo stesso modo. Le rilevazioni e le tendenze sembrano incidere in particolare maniera in alcune città. In queste, il conto da pagare potrebbe essere particolarmente caro. Ad incidere non solo gli aumenti nelle bollette e nei trasporti.

Questi sono diretta conseguenza del prezzo delle materie prime, come il gas ed il petrolio. Ma anche il prezzo degli acquisti di tutti i generi e fruire dei servizi rendono sconsigliabile trasferircisi, se si vuole risparmiare. Questo perlomeno vale per chi ha la possibilità di lavorare da remoto o per chi ha possibilità di scelta. Dunque attenzione perché vivere in queste 3 città italiane potrebbe diventare carissimo a causa di rincari ed inflazione che potrebbero far schizzare il costo della vita.

Sono tre capoluoghi di Regione

I dati sono stati raccolti dall’Istat ed elaborati da Unione Nazionale Consumatori. La città che, secondo l’indagine, risentirà più dell’inflazione per il 2022 dovrebbe essere Bolzano. Il capoluogo del Trentino Alto Adige potrebbe assistere ad un aumento dei prezzi di 1.272 euro all’anno per una famiglia media. L’inflazione tendenziale è del 4%. In caso di nucleo composto da 4 persone, l’aumento della spesa potrebbe essere di ben 1.795 euro in un anno.

Al secondo posto c’è la prima grande città. Si tratta di Genova. Gli aumenti sono notevolissimi e si distaccano di poco da quelli della città prima posizionata. Infatti ogni famiglia potrebbe subire in media un aumento dei prezzi di 1.116 euro. Un nucleo di 4 persone potrebbe dover sborsare circa 1.787 euro in più se volesse mantenere lo stesso livello e qualità di vita.

Ciò che si teme è che rincari tanto alti possano causare una rimodulazione delle spese, un crollo di consumi e situazioni di grave fragilità.

Infine, la terza in classifica è la città di Aosta. Anche la cittadina alpina sembra possa affrontare un anno di rialzi sostanziosi, con un’inflazione del 4,2% su scala annuale. Si tratterebbe infatti di un aumento di 1.068 euro all’anno per famiglia media, che potrebbe aumentare a 1.764 euro per una famiglia di 4 persone.

Si prospetta dunque un anno in cui porre particolare attenzione al bilancio familiare se non vogliamo incorrere in situazioni spiacevoli.