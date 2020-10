Facile dire rughe, ma queste non sono tutte uguali. Spesso si parla di rughe, ma in effetti sul viso ce ne sono di diverse specie e sono differenti anche i modi per sbarazzarsene.

Come si formano le rughe

Le rughe sono una conseguenza dell’invecchiamento, ma possono insorgere anche per altri fattori. Curare bene la cute con accorgimenti specifici, a seconda del tipo, significa ridare alla pelle più elasticità e più salute.

Le rughe si formano per la contrazione nel tempo dei muscoli facciali. Si perde la struttura adiposa che sorregge la pelle, che diventa più sottile, e diminuiscono anche l’elastina e il collagene.

Ci sono poi anche fattori esterni. Chi pratica la “ginnastica facciale”, di moda in questi tempi, è più soggetto alla formazione delle rughe. Alcune rughe inoltre sono tipiche di chi fuma, con rughe che dall’occhio attraversano il viso come un fendente. Le rughe possono formarsi anche per un’eccessiva esposizione al sole. Anche il modo di dormire ne determina l’insorgenza nella zona del collo.

I diversi tipi

Le rughe possono essere di diversi tipi. Le meno conosciute sono le rughe statiche si formano con la perdita di collagene ed elastina.

Ci son poi le rughe di espressione che sono provocate da quei movimenti specifici della mimica facciale. Per esempio quando siamo tristi o preoccupati aggrottiamo la fronte, o se felici ridiamo tirando i muscoli delle guance e degli occhi ecc. Le rughe cominciano a manifestarsi dai 30 anni.

Infine, da citare, anche le rughe da invecchiamento, che si evidenziano con la perdita del tessuto adiposo, per cui la pelle collassa, raggrinzendosi. Queste si notano in viso a partire dai 40 anni.

Le diverse specie di rughe sul viso e i modi per sbarazzarsene. Cinque fattori per una pelle giovane

Per avere una pelle giovane è sì importante prendersene cura con validi prodotti a base di vitamine specifiche, ma molto dipende dallo stile di vita.

In pratica si è visto che un buono stile di vita conserva la pelle più giovane rispetto all’età che si mostra. I fattori da tener presente e da evitare sono: infelicità, stress, mancanza di esercizio fisico, alimentazione inadatta, riposo insufficiente.

Avere uno stile di vita corretto, una giusta alimentazione è importante per una pelle e un viso giovani.