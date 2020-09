Col passare degli anni l’aspetto di uomini e donne si modifica per fattori d’invecchiamento cellulare. La donna in particolare acquista un fascino speciale, anche in presenza di segni del volto rivelatori del passare degli anni.

Come cambiano gli occhi

Come si dice, gli occhi sono lo specchio dell’anima, ma anche della vera età. Quando si comincia ad entrare negli “anta” alcuni segni inconfondibili, rivelano che stiamo abbandonando la nostra giovinezza. A partire dai 30 anni diminuisce la produzione di collagene e la pelle si affloscia facendo venir fuori i vasi sanguigni. Da qui la comparsa delle occhiaie. Con l’età, i muscoli facciali s’indeboliscono e si abbassano, portando con sé le nostre sopracciglia. Il viso i conseguenza assume un aspetto scontroso. Gli angoli cadenti delle labbra e degli occhi danno al viso un aspetto leggermente stanco. Ciò è più evidente per coloro che non sorridono spesso.

I particolari che riguardano il viso

Il viso in generale mostra tutte le esperienze della vita, le difficoltà incontrate e le vette conquistate, nonostante qualche segno di indubbia perdita di giovinezza. La carnagione lascia il suo aspetto sano e luminoso e diventa più spenta con l’età. Il motivo principale è la diminuzione di collagene ed elastina. Inoltre, mancanza di sonno, stanchezza, una dieta malsana e cattive abitudini contribuiscono a questo processo.

Sotto una fronte giovane esiste un leggero strato di grasso, che si perde con l’età. Perciò la fronte da piena, aderisce con l’età alla parete ossea appiattendosi e abbandonando quel senso di proporzionata rotondità.

Le labbra che prima erano carnose, diventano visivamente più piccole e sottili, a causa della perdita di volume e d’idratazione

Anche i lobi delle orecchie perdono il loro sottile strato di grasso ed elasticità. Di conseguenza, si allungano e l’amore per orecchini grandi e pesanti peggiora la situazione.

I segni del volto rivelatori del passare degli anni. Prevenire, piuttosto che curare

La cosa migliore da fare è cercare di prevenire i segni del volto rivelatori del passare degli anni. La si fa attraverso una dieta alimentare sana che possa dare alla pelle i giusti nutrienti. Assumere antiossidanti attraverso agrumi (vitamina C) e pomodori (licopene). Usare l’olio extra vergine di oliva (acido oleico e vitamina E), il tè verde (contro l’invecchiamento) e pesce azzurro (grassi omega 3 e omega 6).

Bisogna evitare ciò che invecchia le cellule del viso e crea le rughe, come l’esposizione prolungata ai raggi solari, il fumo e magari aiutarsi con della ginnastica facciale. Utilizzare i prodotti giusti per la cosmesi del viso, è un altro fattore da considerare.

Con questi accorgimenti si può rallentare il decadimento cellulare e l’insorgenza dei segni del volto rivelatori del passare degli anni saranno notevolmente ritardati.