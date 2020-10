Avete mai sentito parlare di PFAS? Sono sostanze tossiche presenti nel pianeta a tutti i livelli. Molto pericolose per la salute perché si accumulano nel corpo e nell’ambiente da più di 80 anni, con conseguenze che sono diventate pericolose per la salute.

Che cosa sono i PFAS

Così si esprime l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza del cibo):“I PFAS vengono prodotti e utilizzati sin dagli anni ’40 in tutto il mondo, in diversi tipi di applicazioni industriali. Alcuni PFAS come PFOA e PFOS, PFNA e PFHxS non si scompongono nell’ambiente, né nell’organismo umano e possono accumularsi nel tempo. L’esposizione ai PFAS può causare effetti nocivi sulla salute. Le persone possono venire esposte ai PFAS in diversi modi, e uno di questi è il cibo. Gli alimenti possono venire contaminati da terreno e acqua inquinati utilizzati per coltivarli; dai PFAS concentratisi nell’organismo di animali tramite mangimi e acqua; da imballaggi alimentari contenenti PFAS; o anche da attrezzature contenenti PFAS durante le lavorazioni alimentari”.

Dove si trovano?

A livello alimentare si trovano soprattutto in acqua potabile, pesce, frutta, uova e prodotti a base di uova. Ma sono prodotte in vari settori e tipi di prodotti: tessile, prodotti per la casa, prodotti antincendio, settore automobilistico, alimentare, edile, elettronico.

Attenzione queste sostanze sono estremamente pericolose. Quali sono le categorie a rischio?

“Secondo la valutazione dell’esposizione dell’EFSA, i neonati, i bambini piccoli e gli altri bambini sono i più esposti. La gravidanza e l’allattamento al seno sono i principali fattori che contribuiscono all’esposizione dei neonati”.

In che modo gli alimenti si contaminano con i PFAS?

“I cibi possono venire contaminati dai terreni o da acque contaminate usate per coltivarli; dai PFAS concentratisi nell’organismo di animali tramite mangimi e acqua; da imballaggi alimentari contenenti PFAS; o anche da attrezzature contenenti PFAS usate per le lavorazioni alimentari”.

Aggiungiamo che i PFAS, come abbiamo già detto in un recente articolo, sono molto stabili e difficilmente decadono. Un pericolo che si è accumulato negli anni. Per questo motivo bisogna fare Attenzione queste sostanze sono estremamente pericolose