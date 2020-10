Scegliere la scarpa giusta è importante per non affaticare il piede e per salvaguardare la colonna vertebrale. Noi di Proiezioni di Borsa vi proponiamo dei consigli che hanno tutte le caratteristiche per essere i migliori del problema. Ecco le migliori scarpe per camminare o stare in piedi a lungo.

Utilità di queste scarpe

Avere un buon paio di scarpe ai piedi significa proteggere piedi, caviglie e ginocchia, che nella deambulazione sono soggette a particolari sollecitazioni e salvaguardare anche il resto dello scheletro, come le anche e la colonna vertebrale. La scarpa deve essere leggera, per non affaticare il piede di chi cammina molto. Costruita con materiali traspiranti, per evitare sudorazione al piede e la possibile insorgenza di micosi e cattivo odore. Un elemento da non trascurare è se la scarpa abbia il plantare amovibile, soprattutto per quelle persone che hanno necessità di sostituirlo con un plantare anatomico personalizzato.

Le migliori scarpe per camminare molto o stare in piedi a lungo. Come orientarsi

La regola principale per scegliere bene una scarpa comoda è di provarne molte, fino a quando non si è giunti a quella che meglio calza per il proprio piede. Ogni piede infatti è diverso e necessita delle prove. Purtroppo molti si affidano all’acquisto on line, che non ripaga sempre le aspettative. Il modo migliore per acquistare una scarpa per queste esigenze specifiche è di recarsi direttamente in negozio e provare.

Ogni costruttore inoltre ha delle impostazioni diverse. Per esempio le scarpe Adidas vestono normali. Chi ha un piede più grosso deve andare piuttosto su Reebok o New Balance. Chi cerca una scarpa con materiali naturali e di prima scelta, ed è disposto a spendere un po’ di più, allora Birkenstock, Mephisto o Geox. Da poco sono uscite le Skechers, scarpe leggere e comode e di prezzo abbordabile.

Una curiosità: una marca nata per l’ortopedia

Non tutti sanno che New Balance nasce come marchio di plantari per l’ortopedia, a Boston, molti anni fa. E in effetti, mantiene questa sua caratteristica anche oggi. Come attesta il marchio, le scarpe sono “Balance”, cioè per l’equilibrio, e si caratterizzano per essere comode all’interno, e progettate per garantire una maggiore stabilità. Caratteristica importante è che hanno il plantare amovibile.