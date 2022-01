Le bucce d’arancia valgono oro per le pulizie domestiche se le abbiniamo a quest’altro ingrediente in cucina

L’agrume più mangiato in inverno è senza dubbio l’arancia. Dopo aver fatto una classica spremuta, ci troviamo tanti gusci di questo agrume che normalmente cestiniamo senza pensarci troppo.

L’arancia non è solo un frutto ricco di vitamina C, ma è anche un potente profumatore naturale per gli ambienti. Infatti viene utilizzato durante la cottura come cattura odori, ad esempio del cavolo, oppure durante la frittura. In questi e più casi, si può riscaldare in un pentolino qualche buccia di questo straordinario agrume, insieme ad un po’ di aceto e se vogliamo anche cannella. Dopo pochi minuti si sentirà un profumo per tutta la casa.

Ma oltre ad essere un ottimo rimedio per la puzza di cucinato, si può utilizzare anche come ottimo detergente.

Non butteremo più le bucce di questo agrume dopo che avremo scoperto questo particolare utilizzo

Le bucce d’arancia valgono oro per le pulizie domestiche se le abbiniamo a quest’altro ingrediente molto utilizzato in cucina.

Molte persone ignorano i detergenti naturali un po’ per pigrizia e un po’ per scetticismo. Non sempre è vero e tutti dovrebbero sperimentarlo con le proprie mani non solo per il grosso risparmio economico, ma anche per non inquinare il pianeta con detergenti chimici e flaconi in plastica.

Oltre alle arance si possono aggiungere qualsiasi buccia o rimanenza di altri agrumi, come il pompelmo, il limone e così via. Quindi non appena si presenta l’occasione di cucinare un goloso dolce agli agrumi o di fare una semplice spremuta, non buttiamo assolutamente le bucce, ma mettiamole da parte.

L’ingrediente segreto per poter utilizzare le bucce degli agrumi, in particolare con le arance che sono il frutto preferito dell’inverno, è l’aceto.

Il detergente è molto semplice da fare. Occorre un barattolo capiente metà ricolmo di acqua e aceto e l’altra man mano possiamo aggiungere le bucce degli agrumi. Trascorsa una settimana, si può travasare in un flacone con spruzzino ed utilizzarlo per le varie faccende domestiche.

