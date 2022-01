Quando si tratta di pasta possiamo davvero sbizzarrirci con la fantasia per quanto riguarda il condimento. La cosa migliore è basarsi sugli ingredienti di stagione, anche se spesso sono presenti tutto l’anno. Questo è il caso della zucca, tanto dolce da aver bisogno di un accompagnamento salato che possa contrastarla. Per questo utilizzeremo la salsiccia e rilanceremo anche la sua consistenza vellutata con un elemento croccante. Tutto questo nel tempo di cottura della pasta.

Ingredienti

160 g di pasta; 100 g di salsiccia; 200 g di zucca; 1 scalogno; ½ cipolla; Parmigiano Reggiano q.b.; olio per frittura q.b.; olio extravergine d’oliva q.b.; peperoncino q.b.

Un primo piatto di pasta cremoso pronto in pochi minuti con carne e questo delizioso ortaggio di stagione

Cominciamo mettendo dell’acqua in pentola con coperchio e fuoco alto. Il tempo che ci metterà a bollire sarà lo stesso di cui avremo bisogno per preparare il condimento della nostra pasta.

Affettiamo prima di tutto la cipolla, tagliandola a pezzi piuttosto piccoli. In un pentolino facciamo scaldare dell’olio per friggere. Prendiamo la cipolla e tamponiamola con della carta assorbente. Poi versiamola direttamente nell’olio bollente lasciandola lì sinché non sarà ben dorata. Tiriamola fuori dall’olio con una schiumarola e mettiamola da parte su della carta assorbente. Questo sarà l’elemento croccante del piatto e che possiamo riutilizzare in altre preparazioni morbide, come purè e vellutate. Consideriamo però che ormai in vendita troviamo della cipolla fritta già pronta, anche se contiene probabilmente qualche additivo.

Passiamo al resto del nostro condimento

In un ampio tegame versiamo un filo d’olio d’oliva e aggiungiamo lo scalogno tritato e la salsiccia. Prima di metterla in padella, liberiamola dal budello e separiamola lasciandola della grandezza che preferiamo.

Usiamo una fiamma media per imbrunire la salsiccia senza far bruciare lo scalogno. Poi abbassiamo la fiamma e aggiungiamo la zucca già in purea. Per farlo, la soluzione più veloce è utilizzare della vellutata di zucca congelata. Così, possiamo versarla direttamente in padella. Altrimenti, dovremmo riscaldare dei cubetti di questa verdura in acqua bollente sinché non diventeranno morbidissimi, per poi ridurli in purea con un frullatore ad immersione.

Continuiamo a cuocere sinché la salsiccia non sarà ben cotta e aggiungiamo del peperoncino in base ai nostri gusti.

A questo punto, il condimento è pronto. Non ci resta che scolare la pasta e trasferirla direttamente in padella facendo amalgamare tutti gli ingredienti. Concludiamo con una grattata di parmigiano e la cipolla fritta e il gioco è fatto. Ecco un primo piatto di pasta cremoso pronto in pochi minuti con carne e questo delizioso ortaggio di stagione.

