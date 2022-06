Durante l’estate, molti di noi vivono delle esperienze davvero incredibili ed entusiasmanti, che rendono questa stagione bellissima e movimentata. Infatti, la maggior parte di noi è innamorata di questo periodo proprio per le diverse opportunità che offre. Basti pensare alle vacanze, alle giornate in spiaggia e alle cene sul lungomare per poter definire l’estate come una delle migliori stagioni dell’anno. Ma, come in ogni aspetto della vita, anche in questo caso si presentano degli aspetti negativi che non sempre sono semplici da ignorare. Per alcuni di noi, infatti, questa stagione è anche piuttosto scomoda, soprattutto per quanto riguarda il vestiario.

Esistono diversi modi di vestirsi per sembrare più snelli e magri applicando pochi, semplici e geniali trucchi al nostro outfit

Non sono poche le persone che, durante questo periodo dell’anno, avvertono un forte senso di disagio a causa dei vestiti da indossare. Sappiamo infatti che, per il caldo incredibile che ci investe durante l’estate, dobbiamo scegliere vestiti corti e sbracciati, in modo da non soffrire le alte temperature. Ma non tutti si sentono a proprio agio con questo genere di outfit.

Se ci ritroviamo in questa descrizione, però, non dovremmo disperare. I vestiti giusti, infatti, possono darci una mano davvero non indifferente, come gli accessori.

Per esempio, pensiamo al fatto che possiamo indossare delle scarpe che snelliscono il nostro fisico, anche senza bisogno dei tacchi, e che potrebbero aiutarci a risolvere il problema.

Le braccia grosse e flaccide non saranno più un problema d’estate grazie a questa tendenza pazzesca che sta facendo faville

Oppure, potremmo provare alcuni abiti, in particolare, che nascondono le braccia, punto critico e motivo di disagio per molti di noi.

Nella lista, possiamo ritrovare un capo evergreen che potrebbe davvero fare la differenza sul nostro fisico. Stiamo parlando di un elegante e al tempo stesso sbarazzino body nero attillato. Classico della moda e amato da tutti, questo capo di vestiario in particolare potrebbe aiutarci a nascondere le braccia ormai troppo cadenti. Infatti, scegliendo un modello di una taglia esatta con l’attacco delle maniche alto, potremmo contenere la parte sottostante delle braccia, all’altezza delle ascelle per intenderci.

Abbinandolo con un pantalone nero, faremo davvero faville. Dunque, in questo semplicissimo modo, le braccia grosse e flaccide non saranno più in vista e, durante la stagione estiva, molti di noi non si sentiranno più a disagio per questa specifica caratteristica fisica.

Lettura consigliata

