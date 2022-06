Per molti di noi, l’estate è sicuramente una delle stagioni più belle di tutto l’anno. Infatti, durante questi mesi, abbiamo la possibilità di rilassarci e di goderci il sole e le belle giornate che mettono di buon umore. Per non parlare, poi, della spiaggia, luogo di riposo per eccellenza che ci dona relax e contatto con la natura. Purtroppo però, come in ogni aspetto della vita, anche in questo caso c’è un aspetto che, per alcuni di noi, potrebbe essere considerato “negativo”. Infatti, non tutti sono a proprio agio ad andare al mare. Questo a causa di alcune particolarità fisiche che molti vorrebbero nascondere.

Non dobbiamo sentirci per forza a disagio in spiaggia ma possiamo valorizzare il nostro fisico in tanti modi diversi

Partiamo dal presupposto che ogni corpo è bello così com’è e che dovremmo amare ogni parte di noi. Infatti, questo è il punto fondamentale da cui partire per poter andare in spiaggia o in città o in qualsiasi altro posto sentendoci fieri di noi. C’è anche da dire, però, che il percorso di accettazione non sempre è così semplice e rapido. E molti di noi hanno degli aspetti del proprio corpo che vorrebbero nascondere, almeno per il momento. In particolar modo, appunto, quando si va in spiaggia e il fisico è molto più esposto del solito. Ricordiamo, per esempio, che se sono le braccia a metterci a disagio potremmo optare per un costume specifico che può aiutarci in questo caso e che può nascondere questa parte del fisico.

Addio pancetta in vista e fianchi esposti anche in spiaggia con questa favolosa moda snellente che sta conquistando tutti

Se, invece, siamo più orientati a nascondere pancia e fianchi, c’è un altro modello su cui potremmo puntare e che potrebbe darci il risultato sperato. In questo caso, si tratta di una tendenza che sta sicuramente spopolando e che potrebbe farci innamorare. Dovremmo procurarci un costume nero intero con due farfalle molto grandi e di colori intensi e caldi. Queste due stampe dovrebbero partire dal centro, quindi dalla zona dell’addome, avvolgendo i fianchi e finendo sulla schiena. Si tratta di un modello di costume abbastanza comune, che potremmo anche chiedere di realizzare su misura in qualsiasi negozio di stampa su vestiti.

Dunque, addio pancetta in vista e fianchi esposti anche quando siamo al mare grazie a questo modello così richiesto e di moda. Con le rifiniture indicate e la fantasia appena spiegata, il nostro fisico sarà più slanciato. E, in particolar modo, i punti che ci teniamo a nascondere o a non mostrare in modo troppo evidente, verranno semplicemente edulcorati. Dunque, sicuramente questa può essere un’opzione diversa, interessante e originale al solito bikini che non fa sentire tutti a proprio agio.

