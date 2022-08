Pensiamo che i costumi da bagno che indossiamo per andare al mare o in piscina siano eterni, ma non è così. Il cloro e la salsedine potrebbero essere elementi che danneggiano il tessuto e ne variano il colore. Non solo spesso capita di macchiare quelli colorati con creme solari o altro, ma quelli bianchi tendono a perdere quel caratteristico candore iniziale.

Eppure, l’effetto del costume bianco sulla pelle luminosa, ambrata e abbronzata è incredibile e mette in risalto la carnagione. Invece di rinunciare a indossarlo, sarebbe utile schiarire quelli che credevamo ormai rovinati.

Come sbiancare i costumi bianchi ingrigiti e ingialliti

Per fare tornare il costume come nuovo, a volte, non basta fare un lavaggio a mano con del detersivo. Molti utilizzano in questi casi qualche goccia di candeggina o l’acqua ossigenata 40 volumi, in vari mix che prevedono anche il sale o il limone. Ma se non siamo particolarmente esperte e precise con i dosaggi, il risultato potrebbe deluderci.

Se poi, sul bianco, troviamo anche macchie rosa, grigie e gialle, il problema si complica. Allora potremmo impiegare l’alleato numero uno della casa e del giardino, ovvero il sapone di Marsiglia. Prima tamponiamo solo le macchie, lasciando in posa per almeno 30 minuti, poi mettiamo ammollo con acqua, Marsiglia e aceto.

Quando gli aloni sono particolarmente evidenti, interveniamo con un semplice sgrassatore spray universale e qualche cucchiaino di bicarbonato, lavando sempre a mano.

Se il bianco è sbiadito e il costume sembra essere grigio, lasciamolo in acqua, bicarbonato e sapone neutro per un paio d’ore prima di sciacquarlo.

Invece lasciamo agire un mix di acqua fredda e amido di mais per rimuovere le tracce di sangue.

In lavatrice

Non tutti hanno il tempo di lavare a mano il costume al rientro dal mare, o dalla piscina. Per evitare l’ingiallimento sarebbe indicato eliminare subito le tracce del cloro o della sabbia e mantenerlo candido a lungo. Però possiamo usare la lavatrice, scegliendo un programma delicato e senza centrifuga, magari inserendo il costume negli appositi sacchettini. Attenzione a usare solo l’acqua fredda, quella calda potrebbe rovinare definitivamente tessuto e colore.

Colori perfetti

Ecco come sbiancare i costumi bianchi, ma per preservare i colori accesi, o il bianco, dovremmo seguire alcuni accorgimenti. Infatti, non dobbiamo trascurare come conserviamo il nostro costume da bagno.

Se abbiamo l’abitudine di riporlo dentro una busta di plastica, tenderà sicuramente a ingiallire, meglio optare per contenitori di stoffa. Assolutamente da evitare l’ammorbidente, sia che laviamo a mano che in lavatrice, non è adatto per poliestere, lycra o elastan e sbiadirebbe anche il colore.

