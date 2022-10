Le borse di tendenza per l’autunno saranno a mano nei colori cammello e pastello

È il momento di mettere mano al guardaroba e fare il tanto temuto “cambio di stagione”. Sino ad ora, infatti un ottobre caldissimo ci ha fatto illudere di essere ancora nel bel mezzo dell’estate. Le borse di tendenza per l’autunno ci aspettano con modelli e colori inediti. Facciamo quindi spazio nell’armadio perché stiamo assistendo a grandi ritorni come ad esempio il color cammello e il rosso verniciato lucido.

Le borse di tendenza per l’autunno saranno a mano ma di scarsa capienza

Passeremo in rassegna le nuove borse autunno-inverno 2022 ma prima parliamo di capienza. Soprattutto nella routine quotidiana quando trascorriamo diverse ore fuori casa fra lavoro e impegni, la borsa diventa la nostra piccola casa in miniatura. Dobbiamo avere sempre con noi dei medicinali, fazzoletti di carta, chiavi, portafoglio, portalettere, qualche cosmetico per un ritocco make up etc. Per questa stagione le amanti delle borse a secchiello giganti o delle shopping bag extra-large dovranno convertirsi al mini.

Le protagoniste della stagione fredda saranno minibag, minibauletto, tracolline. 16, 17 centimetri e ancor meno di profondità: queste saranno le misure più ricorrenti. Le dimensioni ridotte si combinano ad altre caratteristiche che saranno il fil rouge della nostra collezione autunno. Tracciamo l’identikit dei must have autunnali.

Torna di moda la borsa rigida

Che sia un modello baguette oppure una borsa a mano, la rigidità della scocca è la parola d’ordine. In effetti potremmo considerare questa tendenza un vantaggio. La rigidità della struttura aiuta a mantenere l’interno in ordine ed organizzato senza necessità degli organizer per le borse.

Le tracolline e la Baguette

Altro filo conduttore delle proposte autunnale 2022 sarà l’addio alle tracolle o ai manici lunghi. Il ricordo delle mini tracolline degli anni duemila è ancora vivido e infatti, questa stagione sembrerà di vivere un dejà vu. Tornano attuali le mini tracolle da portare sotto all’ascella come l’iconica borsa Baguette. Questo modello, che prende il nome dal filoncino di pane francese che si porta, appunto sotto il braccio, fece la sua prima apparizione nel 1997.

Nata dalla matita geniale di Fendi, la Baguette ha festeggiato quest’anno i suoi 25 anni. Il grande evento newyorchese che ha celebrato la borsa made in Italy, ha visto anche il lieto ritorno sulla passerella di Linda Evangelista. Riepilogando, vedremo mini tracolle e borse piccole con misure fra i 27 x 15 cm circa.

Hand bag o borse a mano per l’autunno

Altra tendenza che connoterà la moda borse 2022 sarà il modello da portare a mano. In questo caso vedremo anche dei modelli bauletto, mini cartella oppure un’altra evergreen delle borse, la Kelly. Si possono avere delle variazioni sul tema ma vanno portate rigorosamente a mano, a braccio teso o sul polso.

I colori di tendenza per le borse autunno 2022/2023

Per quanto riguarda le tinte non è emersa una tendenza precisa ed omogenea. Si registra un ritorno di fiamma per il color cammello che vedremo un po’ ovunque in questa stagione. In questo caso suggeriamo l’abbinamento con un classico cappotto color cammello. Altra borsa immancabile che dovremo tenere nell’armadio è quella rossa lacca, una tonalità in vernice lucida che sarà un accessorio passepartout per tutta la stagione. Infine una grande sorpresa: sono assolutamente attualissimi i colori pastello che solitamente siamo abituati a vedere in primavera. In particolare vedremo borse dai toni freddi come in celeste, lilla o indaco.

I materiali in voga per la stagione autunno-inverno

Per quanto infine riguarda i materiali le collezioni autunno-inverno propongono :

il trapuntato, nella classica versione di Valentino con minibag;

il tessuto, stoffe pesanti e strutturate saranno molto utilizzate per i modelli tracolline a mezzaluna ad esempio;

la pelle riciclata eco-friendly colorata;

infine la nappa soprattutto nei colori cammello o senape.

Quindi riassumendo: le borse di tendenza per l’autunno saranno a mano e di piccole dimensioni ma soprattutto coloratissime.