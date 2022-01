Nuovo anno, nuove borse. Così la moda propone nelle sue collezioni delle nuovissime e trendissime borse. Possiamo dire addio alle maxi bag scomode, mentre possiamo accogliere le borse midi. Perché le borse che domineranno il 2022 sono piccole, colorate e super alla moda. Fantastiche per le nostre uscite serali, ma anche per le passeggiate in centro durante i weekend. Piccole, ma capienti il giusto, e super colorate. Infatti sembra che sulle borse ci sia una vera e propria esplosione di colori. Un messaggio di positività che la moda vuole lanciare dopo un periodo incerto? Chissà, fatto sta che le borse si tingono di colori neo light e super accesi.

Se prima eravamo abituati a girare con delle maxi bag dalle nuance scure, adesso c’è una significativa inversione di rotta. Stessa cosa che possiamo notare anche nell’abbigliamento. Infatti gli orli si sono accorciati. E quindi in mostra ci saranno pancia e gambe. E se i vestiti si accorciano, le borse si rimpiccioliscono. Ma non troppo, il giusto.

Vediamo allora quali sono le borse di tendenza per la moda 2022. Super trendy è la borsa La Medusa Small di Versace. Borsa che racchiude in pieno il glamour della maison. Una bag realizzata in pelle in vari colori, dal rosa al verde, che si distingue per la testa di Medusa, simbolo del brand, ton sur ton. Dal tocco rock e chic è la borsa Stud Sign di Valentino Garavani. Accessorio in nappa caratterizzato dal VLogo Signature metallico e dalla tracolla a catena con passaspalla arricchito dalle iconiche maxi borchie. Disponibile nei colori verde, rosa, arancione e viola.

Altri modelli

Dalla forma di mezza luna è invece la borsa in pelle di Alaïa. Realizzata in pelle rosa brillante, presenta un taglio a laser con chiusura ad incastro punteggiato da borchie in argento e presenta una tracolla a catena. Burberry disegna una borsa che trae ispirazione dagli anni ‘90. Dalla silhouette minimal si abbina quasi a tutto. Realizzata in pelle liscia punteggiata con la placca TB, si tinge di un vivo verde speranza.

Loewe continua con i suoi giochi di geometrie e realizza una borsa in pelle con pannelli asimmetrici. Dai colori viola e giallo, non presenta nessun hardware. Bottega Veneta lancia un’altra bag, che ha tutte le carte per diventare la nuova bag di culto. Realizzata in pelle intrecciata assomiglia ad una corda e presenta due nappine ai lati.

Questi sono solo alcuni dei tanti modelli presenti sul mercato. Non ci resta, dunque, che scegliere quella che fa al caso nostro.

Approfondimento

