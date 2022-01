L’inverno non è ancora finito e nei prossimi mesi il freddo potrebbe colpire l’Italia. Se c’è una cosa che dà veramente fastidio, è avere i piedi freddi. Mentre tutto il corpo è bello coperto con maglioni, sciarpe, guanti e cappotti, i piedi rimangono sempre belli scoperti. Certo possiamo usare un bel calzettone di lana, ma non è detto che sia sufficiente. E allora ecco gli stivali da donna bassi perfetti per il giorno e per la sera.

Scegliere la scarpa da usare durante il periodo invernale risulta sempre abbastanza complesso. Sia per una questione di calore, sia per una questione di misura. Spesso, infatti, se usiamo un calzettone pesante la scarpa ci sta stretta. E una scarpa stretta e scomoda non è il sogno di nessuno.

Quindi optiamo per una scarpa comoda e calda, con cui possiamo abbinare anche un bel calzettone. Inoltre per essere alla moda non sono necessari stivali altissimi, ce ne sono alcuni bassi super trendy. Stivali che possiamo usare sia di giorno, per andare in ufficio, sia di sera per andare a cena fuori o fare aperitivo. Super comodi perché possiamo metterli a lavoro e non dobbiamo quindi tornare a casa a cambiarci. Ma quali sono questi stivali?

Ecco gli stivali da donna bassi perfetti per il giorno e per la sera

Vediamo allora qualche proposta fashion da indossare di aziende italiane e non. La prima proposta arriva da un marchio che ha fatto del minimalismo il suo simbolo. Parliamo infatti di The Row, brand fondato dalle gemelle Olsen nel 2006. Dallo stile semplice, dalla silhouette essenziale lo stivale di The Row si presenta in due colorazioni: una tanno e una nera. Per facilitarne l’uso sul lato interno è presente una zip e la suola è in morbida gomma. Mentre la parte superiore è realizzata in pelle Made in Italy.

Gianvito Rossi, invece, propone uno stivale dal tocco classico in pelle liscia. Presenta due linguette elastiche e una suola in gomma. Realizzati in Italia, hanno una ampia variante di colori: infatti vanno dal beige fino al nero, passando per il marrone chiaro e stampe animalier.

Dallo stile combat è invece lo stivale di 3.1 Philip Lim, realizzato in pelle con una tomaia allungata e presenta una suola alta in gomma. Dal tocco cozy, infine, abbiamo lo stivale di Chloé. Questo stivale presenta le cuciture a viste, tipiche degli anni ‘60, una suola in gomma e tomaia in pelle con un inserto laterale in maglia a coste.

Questi, ovviamente, sono solo alcuni dei modelli presenti sul mercato. Non ci resta che scegliere quello più adatto ai nostri gusti!

