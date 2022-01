Molte volte abbiamo la passione per le cose fai da te. Quindi arrediamo casa con piccoli oggetti fatti da noi. Spesso il famoso fai da te si nota ed è apprezzato proprio per quello, altre volte invece ci rendiamo conto da soli che abbiamo creato un oggetto esteticamente bruttino. Allora ecco come fare dei magnifici portacandele fai da te ma che sembreranno di design. A volte, infatti, basta veramente poco per creare un oggetto che sembra appena uscito dalla mente di un designer. Mentre lo abbiamo creato noi con le nostre mani. E senza spendere una fortuna. Perché gli oggetti di design, come i capi firmati, hanno un costo molto elevato.

I portacandele di design

Nel mondo del design ci sono alcuni portacandele che hanno fatto veramente la storia e rimangono tra i più famosi. Come il portacandele a forma di coralli di Driade. Oppure quelli in alluminio di Kartell, e ancora il portacandela fingers di Seletti. Se vogliamo decorare casa con oggetti di design, possiamo sicuramente farlo. E se amiamo le candele, possiamo scegliere un’infinità di portacandele. Però possiamo farli anche a casa, e saranno super particolari, originali e bellissimi.

Ecco come fare dei magnifici portacandele fai da te ma che sembreranno di design

In realtà, per creare i nostri portacandele ci servirà solo dell’argilla da modellare. Ora non serve andare nel panico, l’argilla da modellare si può tranquillamente acquistare online oppure nei negozi per la casa un po’ più specializzati sul fai da te. Con l’argilla faremo i nostri portacandele, ogni candela avrà il suo. E possiamo sistemarli carinamente sul tavolino davanti al divano.

La prima cosa è prendere un panetto bianco di argilla da modellare, e poi altri di diversi colori. Scegliamoli ovviamente in base alla tonalità della casa. Oppure possiamo giocare con i contrasti, ma dobbiamo saperlo fare, altrimenti viene fuori un abbinamento di colori totalmente a caso.

Ora che abbiamo il nostro panetto bianco e i nostri colori, mettiamo dei piccoli quadratini di questi colori su tutti i lati del panetto bianco. Dobbiamo allungarlo e quindi dobbiamo impastarlo come se stessimo usando un matterello, fino a che non diventa una corda lunga multicolore. Ora attorcigliamola su se stessa fino a quando non otteniamo un cerchio alto. Mettiamo al centro la nostra candela ed ecco che sono pronti i nostri portacandele.

