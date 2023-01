Il titolo Tod’s è stato uno dei migliori di Piazza Affari con un rialzo di circa il 5%. Quindi, le azioni Tod’s corrono veloci sul Ftse Mib. La spinta per questo rialzo, accompagnato da un aumento dei volumi di oltre il 500%, è arrivata dai dati sulle vendite del quarto trimestre sopra le attese. Inoltre il ricavi per l’esercizio 2022 hanno superato il miliardo di euro. Altro notizia che potrebbe avere spinto al rialzo il titolo della famiglia Della Valle è la rinuncia all’OPA. Il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto di 40 € per azione proposto dalla famiglia Della Valle, infatti, era stato ritenuto troppo basso da molti azionisti. Di conseguenza, al termine dell’offerta lo scorso novembre, era stato apportato solo l’86,95% del capitale. Questo livello era inferiore al 90% che si era stabilito come minimo per il delisting.

Il giudizio sul titolo e la valutazione dell’analisi fondamentale

Dal punto di vista dell’analisi fondamentali il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. La cosa è abbastanza preoccupante visto che di per se’ la media per ogni indicatore del settore di riferimento è molto elevata. Ad esempio, per il rapporto tra prezzo e utili la media di riferimento è 26x, mentre Tod’s viaggia su multipli superiori a 70x. Lo stesso livello di sopravvalutazione si raggiunge utilizzando gli altri indicatori.

Dal punto di vista degli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione 3%. Va, però, considerato che alla luce dei nuovi dati alcune raccomandazioni stanno cambiando. Ad esempio, Ubs ha migliorato il suo prezzo obiettivo sul titolo a 37 € da 34 €.

Le azioni Tod’s corrono veloci sul Ftse Mib: dove sono dirette secondo l’analisi grafica?

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 26 gennaio a quota 33,96 €, in rialzo del 4,88% rispetto alla seduta precedente.

Da fine ottobre in poi il titolo Tod’s è tornato a nuova vita. Le quotazioni, infatti, si erano adeguate al prezzo dell’OPA, ma a seguito del suo fallimento sono tornate sui loro passi. Adesso, però, qualcosa sembra muoversi con l’aumento dei prezzi accompagnato da un aumento dei volumi.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il titolo possa continuare a salire.

L’unica preoccupazioni potrebbe arrivare dall’indicatore che individua le condizioni di ipercomprato/ipervenduto. Come sappiamo, però, un titolo potrebbe continuare a salire anche se in ipercomprato.

