Cosa vedere su Prime Video? Ecco 3 documentari da non perdere e che piaceranno a molti

Le varie piattaforme a disposizione degli utenti consentono di trascorrere piacevoli serate con film e serie tv. Tuttavia, negli ampi cataloghi vale la pena considerare la possibilità di fruire di contenuti che potrebbero soddisfare tante curiosità. Ecco 3 esempi di documentari che potrebbero interessare tante persone.

Sono in pochi quelli che hanno sempre le idee chiare quando è il momento di scegliere cosa vedere nella vasta scelta delle piattaforme più diffuse. Accade, ad esempio, quando ci si trova ad un catalogo ampio come quello di Amazon Prime Video.

Volendo, però, scegliere qualcosa di diverso, può essere davvero interessante andare alla ricerca dei prodotti più interessanti nella sezione Documentari. Ecco 3 esempi che potrebbero incontrare il gradimento di molti.

Cosa vedere su Prime Video? La soluzione per gli sportivi

Chi, ad esempio, fosse appassionato di calcio potrebbe apprezzare molto la serie “Fc Barcelona: Una Nuova Era”. La produzione è interamente dedicata al club della città catalana, il cui nome non è certo uno dei tanti in ambito calcistico.

La squadra blaugrana si è sempre contraddistinta per la sua storia vincente, resa iconica dalla capacità di giocare bene al calcio nella sua essenza. Uno dei maggiori esponenti come calciatore è stato sicuramente Xavi Hernandez, che oggi è l’allenatore del Barcellona.

Il documentario proietta nella realtà di un club che cerca di imboccare la strada che lo riporti a fasti e successi del passato in un periodo non comparabile a quello degli anni d’oro.

Il titolo per chi ama la musica

Agli appassionati di musica potrebbe piacere “P!nk: All I Know So Far”. Dura circa un’ora e quaranta e racconta un po’ della vita della cantante Pink. Si parla di famiglia, di viaggi e della sua prima esibizione a Wembley nel 2019. E sono tanti gli spunti di interesse che si possono trarre in una narrazione su situazioni che riguardano un’artista di così grande successo.

Cosa dovrebbe vedere chi ama l’arte

Chi, invece, fosse appassionato d’arte non dovrebbe perdersi “Galleria degli Uffizi: Il gran tour del XXI secolo”. Si tratta di un viaggio ad alta definizione che condurrà a scoprire 40 capolavori. Dura 54 minuti.

Per certi versi sarà come effettuare una vera e propria visita guidata, in cui una voce fuori campo farà da guida. Si parla, ovviamente, di uno dei musei più importanti al Mondo.

Un’alternativa a film e serie tv

Questi consigli rappresentano sicuramente delle possibilità di cui tenere conto quando ci si chiede cosa vedere su Prime Video. Anche perché potrebbero rappresentare un diversivo interessante rispetto a ciò che si vede con maggiore frequenza. Il riferimento è, ovviamente, ai film disponibili sulle piattaforme o alle serie tv.