Usa così asciugatrice, lavastoviglie e forno: risparmi circa 142 € di bolletta l’anno

Con l’aumento del costo della bolletta probabilmente ti stai ingegnando per cercare di risparmiare il più possibile. Il primo passo che puoi fare per fronteggiarlo è cambiare alcune abitudini in merito all’uso di alcuni elettrodomestici. Tra questi ci sono l’asciugatrice, la lavastoviglie e il forno. Scopri come fare!

Impossibile rinunciare ad un elettrodomestico come il forno. E lavastoviglie e asciugatrice, per quanto non d’obbligo, sono una vera e propria comodità che vuoi continuare ad usare.

Con alcuni semplici accorgimenti potrai farlo senza che il loro utilizzo impatti troppo sulla bolletta. Usa così asciugatrice, lavastoviglie e forno e risparmierai una somma non indifferente.

L’asciugatrice

Partiamo da quest’elettrodomestico che sempre più italiani installano nelle proprie case. Seguendo i consigli che ti diremo in merito potrai risparmiare dai 29 ai 31 € l’anno con 3 utilizzi settimanali (Altroconsumo). Prima di tutto, centrifuga i panni ad almeno 1000 giri prima di inserirli nell’asciugatrice.

Inoltre, assicurati sempre di riempire il più possibile il cestello prima di cominciare un ciclo di asciugatura. Usa il meno possibile la funzione antipiega, che causa un maggiore dispendio di energia. Per ultima cosa, ma non meno importante, ricorda di pulire il filtro ogni 10 lavaggi circa e di svuotare la vaschetta dell’acqua condensata.

Tra l’altro, una volta che l’hai rimossa dall’asciugatrice non buttarla. Puoi riutilizzarla in tanti modi davvero utili, tra cui lavare i pavimenti e i vetri della tua casa.

La lavastoviglie

Anche quest’elettrodomestico è molto utile e presente nelle case degli italiani. Con alcune piccole accortezze puoi risparmiare fino a 26 € l’anno usandolo 4 volte a settimana (Altroconsumo). Così come per l’asciugatrice, dovresti effettuare un lavaggio solo una volta riempito il carico. Evita di usare la lavastoviglie per pochi piatti o bicchieri.

Disattiva l’opzione che permette anche di asciugare le stoviglie e non usare pre-risciacquo. Anche in questo caso è molto importante prestare la dovuta manutenzione all’elettrodomestico. Se vuoi risparmiare altri 26 € l’anno (Altroconsumo), attiva il programma ECO qualora la tua lavastoviglie lo abbia.

Usa così asciugatrice, lavastoviglie e forno: risparmi tantissimo!

Dunque, vediamo come risparmiare circa 85 € l’anno (Altroconsumo) usando il forno. Prima di tutto, sappi che quello a gas consuma un po’ meno. Pertanto, se ci tieni al risparmio ti conviene munirti di un modello simile.

Inoltre, evita i modelli eccessivamente grossi. Quello da 90 cm consuma infatti il 150% in più di energia del forno da 60 cm. Non posizionarlo accanto al frigorifero e, anche in questo caso, ricorda di prestargli una manutenzione periodica.

Evita di farlo preriscaldare troppo a lungo quando devi usarlo e soprattutto non aprire lo sportello mentre una pietanza cuoce. Infine, cuoci gli alimenti in stoviglie di vetro o ceramica e non di metallo e, soprattutto, non usare i fogli di alluminio. Questi ultimi diminuiscono l’efficienza del tuo forno, con conseguente ulteriore dispendio di energia.

