Titoli bancari in gran forma sul Ftse Mib: quali azioni comprare tra Banca MPS, Unicredit e Finecobank?

Eccellente performance del FTSE Italia All-Share Banks Index. Tutti i titoli che lo compongono, infatti, hanno chiuso in territorio positivo. Quindi, titoli bancari in gran forma sul Ftse Mib, con Banca MPS, Unicredit e Finecobank che hanno occupato i primi tre posti della classifica dei migliori di giornata. Quale potrebbe essere il loro futuro di breve? Quale tra questi tre titoli comprare in ottica di breve/medio periodo? Ricordiamo che il FTSE Italia All-Share Banks Index da inizio anno guadagna l’11,8%. Lontano dai migliori settori, ma comunque con una performance superiore a quella del paniere dei titoli principali di Piazza Affari.

Il titolo Banca MPS

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 26 gennaio a quota 2,159 €, in rialzo del 3,54% rispetto alla seduta precedente.

Andamento a due velocità quello della banca senese in questa settimana. Dopo un rialzo di oltre il 5% nel corso della seduta di lunedì, le successive due sono state laterali/ribassiste con un volumi in lieve diminuzione e incrocio ribassista delle medie. La seduta del 26 gennaio, però, ha sgombrato ogni dubbio su quello che potrebbe essere il futuro di Banca MPS. Il rialzo di oltre il 3,5%, infatti, è stato accompagnato da un rialzo dei volumi di circa l’85%. Inoltre, le quotazioni non si trovano ancora in ipercomprato. Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per un’accelerazione rialzista. Una conferma in tal senso si potrebbe avere con una chiusura giornaliera superiore a 2,3 €.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 2 €.

Il titolo Unicredit

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 26 gennaio in rialzo del 2,78% rispetto alla seduta precedente, a quota 15,736 €.

Sul futuro di breve/medio periodo non ci sono molti dubbi. Da 30 sedute, infatti, il titolo è impostato al rialzo. Inoltre, le sedute con forti rialzi sono sempre accompagnate da importanti aumenti dei volumi.

Al momento, quindi, non si vedono grossi problemi all’orizzonte.

Il titolo Finecobank

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 26 gennaio a quota 16,355 euro, in rialzo del 2,51% rispetto alla seduta del giorno precedente.

L’impostazione sul titolo, nonostante il rialzo registrato in chiusura dell’ultima seduta, rimane ribassista. C’è, però, un aspetto che non bisogna trascurare. Le quotazioni dopo avere toccato il fortissimo supporto in area 15,8 € hanno reagito. Ci potrebbero, quindi, essere le condizioni per una pronta ripartenza del titolo. Un segnale in questo senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 17 €.

Qualora, invece, il supporto in area 15,8 € dovesse cedere, allora il titolo potrebbe accelerare verso gli obiettivi indicati in figura.

Titoli bancari in gran forma sul Ftse Mib: quali azioni comprare tra Banca MPS, Unicredit e Finecobank?

La scelta potrebbe dipendere dalla propensione al rischio degli investitori. Chi ama la tranquillità di un big del settore impostato saldamente al rialzo non potrebbe che puntare su Unicredit. Finecobank, invece, potrebbe presentarsi come un’ottima occasione di acquisto, ma con un occhio ai supporti. Banca MPS, invece, potrebbe essere una scommessa. Nel senso che il titolo potrebbe trarre enorme benefici qualora dovesse partire il risiko bancario.

