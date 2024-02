In una giornata orfana di Wall Street e che si è chiusa sui livelli di chiusura della settimana precedente, le azioni Telecom Italia salgono sull’onda dei conti e degli upgrade degli analisti. Per l’operatore telefonico che tanto ha sofferto negli ultimi anni, per la banca americana si potrebbero aprire interessanti orizzonti.

La view di Bank of America

Gli analisti statunitensi hanno migliorato la raccomandazione sul titolo di Telecom Italia a “buy” dopo i risultati trimestrali positivi, alzando anche l’obiettivo di prezzo a 0,40 euro. Questo rappresenta un progresso del 21% rispetto al prezzo obiettivo attuale e un potenziale rialzo del 40% rispetto ai prezzi attuali. La banca d’affari sottolinea che Telecom Italia ha centrato tutte le sue linee guida per due anni consecutivi, segnando un risultato che non vedeva da 13 anni.

Nel quarto trimestre, i ricavi da servizi sono aumentati del 1,2% rispetto all’anno precedente, segnando un’inversione di tendenza dopo 22 trimestri di calo. Nel 2023, i ricavi totali sono cresciuti del 3%, con un EBITDA del gruppo in aumento del 5,7%. L’indebitamento finanziario netto è diminuito a 20,3 miliardi di euro. Telecom Italia terrà un capital markets day il 7 marzo per presentare le prospettive dopo la separazione da NetCo, che è vista come un passo rivoluzionario per rimuovere il fardello del debito e rendere la valutazione di Telecom Italia più interessante. Infatti, senza il fardello del debito la società potrà concentrsi sul settore servizi, che è tornato a registrare una crescita dei ricavi in Italia nel quarto trimestre per la prima volta dal 2017.

Le azioni Telecom Italia salgono sull’onda dei conti e degli upgrade degli analisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 19 febbraio a quota 0,2945 €, in rialzo del 5,90% rispetto alla seduta precedente.

Forte rialzo delle quotazioni come non si vedeva dall’inizio del 2024. Tutto, quindi, sembra le indicare che il rialzo potrebbe continuare come da scenario mostrato in figura. Una conferma della ritrovata forza di Telecom Italia potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 0,3222 €. Questo livello, infatti, già in passato ha respinto la corsa dei tori.

Un segnale ribassista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 0,2855 €.

Tutti gli indicatori sono impostati al rialzo sul titolo Telecom ItaliaLettura consigliata

Cosa potrebbe accadere nel 2024 e dove investire secondo Pictet AM