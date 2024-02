Cosa potrebbe accadere nel 2024 e dove investire secondo Pictet AM

Dove si potrebbe investire il proprio capitale in questo 2024? L’asset management Pictet AM ha provato a dare una risposta a questa domanda. Scopriamo qual è.

L’anno in corso è piuttosto complesso per i mercati e gli investitori devono fare le proprie scelte con molta attenzione, senza dare nulla per scontato. Ad esempio, in merito alla situazione dell’inflazione e dei tassi di interesse, è importante non essere troppo fiduciosi in merito alla data in cui avverrà l’atteso taglio, dal momento in cui le Banche centrali non si sono ancora pronunciate in modo definitivo in proposito e anzi stanno aspettando l’evoluzione degli indicatori macroeconomici. Specialmente per chi è alle prime armi nel trading, può essere quindi interessante formulare una propria idea dopo aver consultato le opinioni di diversi esperti analisti.

Abbiamo visto, negli scorsi giorni, su cosa bisognerebbe investire secondo Ken Fisher e adesso invece vedremo l’opinione su questo 2024 degli analisti di un noto asset management, cioè Pictet AM.

Cosa potrebbe accadere nel 2024 secondo gli analisti di Pictet AM

In merito alla situazione dei tassi di interesse, gli esperti di Pictet AM si dicono fiduciosi in merito ad un taglio, che dovrebbe “avvantaggiare gli asset più rischiosi”. Quindi, hanno portato le azioni globali a sovrappeso e hanno bilanciato tale scelta sottopesando invece la liquidità. L’attuale posizione sulle obbligazioni è invece neutrale, così come quella in merito all’azionario statunitense. Tra le azioni, inoltre, Pictet AM ha sovrappesato quelle giapponesi e svizzere.

Inoltre, i loro analisti sottolineano anche le notevoli opportunità che un particolare mercato e cioè quello tecnologico potrebbe a loro avviso recare nel corso di quest’anno. Ciò sarebbe ovviamente dovuto allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, che già nel 2023 ha avvantaggiato notevolmente i titoli appartenenti ad aziende che hanno saputo cavalcare il trend in maniera ottimale. Tra queste ultime, ad esempio, figurano colossi come Alphabet e Meta, che tutt’oggi fanno parlare molto investitori e addetti ai lavori.

Vediamo invece cosa potrebbe succedere nella seconda parte dell’anno.

Un possibile rallentamento dell’economia

Per Pictet AM, nella seconda parte dell’anno l’economia dovrebbe cominciare a rallentare e quindi gli investitori potrebbero investire in obbligazioni piuttosto che in azioni.

Quindi, ecco cosa potrebbe accadere nel 2024 e in che cosa investire secondo gli esperti analisti dell’asset management Pictet. Anche in questo caso, non resta che attendere e vedere come si evolverà la situazione dell’economia globale e dei mercati.

Lettura consigliata

3 illuminanti consigli di Robert Kiyosaki per raggiungere l’agognata libertà finanziaria