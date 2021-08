Analizzando la situazione attuale, nonostante la forte sottovalutazione, le azioni IMMSI potrebbero tornare sui minimi storici prima di ripartire al rialzo. Perché sul fatto che il titolo in questione sia sottovalutato non crediamo ci siano molti dubbi. Come abbiamo più volte scritto su queste pagine, IMMSI ha un potenziale inespresso che potrebbe proiettarla verso livelli inimmaginabili e questo potenziale si chiama Piaggio. Come discusso in un precedente report, assumendo lo stesso valore delle due azioni a fine novembre 2007, in tutti questi anni IMMSI ha avuto un rendimento negativo per il 62%, mentre Piaggio ha guadagnato il 106%. Poiché Piaggio è controllata da IMMSI e gli asset di questa holding sono dominati dalla partecipazione in Piaggio, si capisce come ci sia qualcosa di anomalo nell’andamento del titolo in questione.

Un titolo, IMMSI, che sistematicamente fallisce tutte le occasioni che potrebbero proiettarlo al rialzo. Ad esempio, a metà giugno scrivevamo un report dal titolo La chiusura di giugno potrebbe portare al raddoppio delle azioni IMMSI. Purtroppo la chiusura mensile di luglio non ha confermato la rottura della resistenza indicata e, quindi, le quotazioni hanno ripreso a indebolirsi.

Vediamo, quindi, quale possa essere l’evoluzione del titolo nel medio e lungo termine.

Le azioni IMMSI potrebbero tornare sui minimi storici prima di ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

IMMSI (MIL:IMS) ha chiuso la seduta del 17 agosto a quota 0,49 euro in ribasso del 1,21% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista e ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 0,493 euro che sta frenando la discesa da ormai sei settimane. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,4115 euro. La massima estensione ribassista, invece, passa per area 0,33 euro in prossimità dei minimi storici.

Per una chiara e definitiva ripresa rialzista sarebbe necessaria una chiusura settimanale superiore a 0,493 euro e un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator.

Time frame mensile

Sul mensile la proiezione in corso è ancora rialzista, ma la resistenza in area 0,52 euro (I obiettivo di prezzo) sta offrendo una strenua opposizione. A questo punto sono possibili discese fino in area 0,435 euro. Solo una chiusura mensile inferiore a 0,384 euro, però, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Ovviamente una chiusura mensile superiore a 0,52 euro darebbe un forte impulso rialzista alle quotazioni di IMMSI.