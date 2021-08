Le tendenze in fatto di trucco non smettono mai di sorprendere, specialmente quando interessano colori forti e intensi. Una delle colorazioni che torna alla ribalta per il trucco occhi è il viola, nella sua nuance lilla super trendy al momento. La Redazione aveva spiegato i corretti passaggi da seguire nel trucco occhi color lilla. Ora intende fornire qualche consiglio e alcune incredibili idee per sfoggiare questo colore senza correre il rischio di eccedere. La linea tra un make up lilla fatto bene e valorizzante e uno eccessivamente carico e di poco gusto è davvero molto sottile. Sarà semplicemente impossibile resistere a questo sbalorditivo make up di fine estate per uno sguardo ipnotico.

Quali donne dovrebbero portare questo colore e come truccare gli occhi nel modo giusto

Ombretti ed eye-liner di questo colore donano particolarmente a donne con occhi verdi o azzurri. Il primo modo di sfoggiarlo in un make up è applicare il color lilla su tutta la palpebra superiore mobile. Non bisognerà usare nessun altro colore nella piega dell’occhio, ma occorrerà sfumare il viola anche in questa zona.

Una volta steso correttamente suggeriamo di applicare un bel lilla glitter o metal foil sulla palpebra mobile. Il segreto è usare un colore appena più scuro. Un bel po’ di mascara e sopracciglia curate faranno il resto. A tal proposito ecco un’utilissima guida al giusto prodotto make up per le sopracciglia.

Una seconda idea make up consiste nell’usare un viola medio nella parte esterna dell’occhio e un colore glitter e trasparente in quella interna. Poi consigliamo d’illuminare l’angolo interno dell’occhio e di usare la matita bianca per la rima interna.

È impossibile resistere a questo sbalorditivo make up di fine estate per uno sguardo ipnotico

In linea con le tendenze del momento è possibile mescolare il viola con il color oro. Suggeriamo di usare quest’ultimo per la parte interna della palpebra e il viola per l’esterno. In questo caso è fondamentale applicare l’eyeliner nero e un generoso strato di mascara.

Quando il mascara non allunga o non volumizza le ciglia bisogna prestare attenzione a questo dettaglio dello scovolino. Sulle labbra, invece, bisognerà optare per qualcosa di davvero molto tenue e neutro.

Un trucco che rende anche su occhi marroni scuri è quello che fonde un viola non troppo scuro con qualche piccolo accenno di azzurro. È possibile usare una matita di questo colore per la rima interna, oppure distribuire i due colori sulla palpebra cercando di sfumarli perfettamente.