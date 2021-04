IMMSI ha un potenziale inespresso che potrebbe proiettarla verso livelli inimmaginabili e questo potenziale si chiama Piaggio. Per capire questo concetto basta guardare il grafico seguente.

Assumendo che le azioni delle due società abbiano avuto lo stesso valore a fine novembre 2007 si noti come nel corso degli anni IMMSI sia andata perdendo forza relativa rispetto a Piaggio fino a giungere ai giorni nostri con un divario enorme. Basti pensare che dal 2007 a oggi Piaggio ha guadagnato il 42,45% mentre IMMSI ha perso il 65,49%. Un andamento alquanto bizzarro se si pensa che la holding guidata da Colaninno ha la quota di controllo di Piaggio. Si potrebbe pensare che la sottoperformance sia dovuta a società in perdita controllate da IMMSI. Anche questa ipotesi è sbagliata visto che le controllate di IMMSI sono tutte in ottima forma, clicca qui per leggere il report.

Anche ammettendo lo sconto holding, la valutazione di IMMSI al momento non trova giustificazioni ragionevoli.

D’altra parte dopo un 2020 con l’utile in crescita e il debito in diminuzione IMMSI potrebbe essere un ottimo investimento di lungo periodo.

IMMSI ha un potenziale inespresso che potrebbe proiettarla verso livelli inimmaginabili: Le indicazioni dell’analisi grafica

IMMSI (MIL:IMS) ha chiuso la seduta del 13 aprile a quota 0,4780 euro in rialzo del 2,91% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e qualunque sia il time frame considerato l’are a obiettivo si trova nei dintorni di 0,9/1 euro. Per capire cosa accadrà nel medio/lungo periodo, però, è opportuno concentrarsi sul time frame settimanale.

Come si vede dal grafico le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,446-0.487 euro da ormai moltissime settimane. Solo la rottura di uno di questi livelli in chiusura di settimana potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, potremmo assistere a un ritorno in area 0,3 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile