Dopo avere velocemente testata la tenuta dei supporti, le quotazioni di Equita Group sono immediatamente ripartite al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, a inizio marzo dopo avere cercato di forzare il supporto in area 3,38 euro (Ancora una volta tutto si deciderà sullo stesso livello di prezzo) le quotazioni sono immediatamente ripartite al rialzo. Adesso, però, le azioni Equita Group sono alla prova delle resistenze. Dove potrebbero dirigersi?

Allo stato attuale le quotazioni sono frenate dalla resistenza in area 4,13 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino in area 4,76 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, dovessimo assistere alla tenuta della resistenza, le quotazioni potrebbero ritracciare fino in area 3,50 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe favorire un’accelerazione ribassista.

La valutazione del titolo Equita Group

Dal punto di vista della valutazione il rapporto PE esprime una sottovalutazione del 10% circa rispetto alla media dei suoi competitors. Per il resto il titolo risulta essere sopravvalutato. Un punto di forza importante, però, è rappresentato dalle prospettive di crescita che per l’azienda Equita Group sono superiori alla media del settore di riferimento. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.

Il rendimento del dividendo, invece, è un eccellente punto di forza del titolo. Al momento attuale il rendimento atteso per il dividendo di Equita Group è di circa il 5%. D’altra parte un rendimento così elevato non è una novità, Anche negli anni scorsi, infatti, il rendimento del dividendo è sempre stato superiore al 6% fino a raggiungere valori massimi dell’8%. Per i prossimi anni, invece, allo stato attuale il rendimento atteso è di oltre il 9%.

Allo stato attuale, secondo quanto riportato su riviste internazionali, la raccomandazione degli analisti è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 18 circa%.

Le azioni Equita Group sono alla prova delle resistenze. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Equita Group (MIL:EQUI) ha chiuso la seduta del 11 maggio a quota 4,00 euro in rialzo dell’1,78% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

