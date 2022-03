Dopo che a fine gennaio le quotazioni avevano toccato area 3,38 euro avevamo assistito a una ripresa della tendenza rialzista. Tuttavia, si è trattato di un semplice rimbalzo che ha avuto vita breve fermandosi sui massimi storici in area 4 euro.

Adesso, ancora una volta il destino delle azioni Equita Group si deciderà sullo stesso livello di prezzo in area 3,38 euro.

Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ribassista e non ci sono più ostacoli lungo la strada che porta al I obiettivo di prezzo in area 3,38 euro. La mancata tenuta di questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione verso il II obiettivo di prezzo in area 2,77 euro. La massima estensione ribassista, poi, si trova in area 2,16 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, il supporto dovesse tenere si potrebbe ipotizzare uno scenario che vede il raggiungimento dei massimi storici in area 4 euro e la loro successiva rottura.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono in posizione neutrale a supporto della fase di indecisione che sta caratterizzando l’andamento del titolo.

La valutazione del titolo Equita Group

Dal punto di vista della valutazione il rapporto PE esprime una sottovalutazione del 30% circa rispetto alla media dei suoi competitors. Per il resto il titolo risulta essere sopravvalutato.

Il rendimento del dividendo, invece, è un eccellente punto di forza del titolo. Al momento attuale il rendimento atteso per il dividendo di Equita Group è di circa il 6%. D’altra parte un rendimento così elevato non è una novità, Anche negli anni scorsi, infatti, il rendimento del dividendo è sempre stato superiore al 6% fino a raggiungere valori massimi dell’8%. Per i prossimi anni, invece, allo stato attuale il rendimento atteso è del 10%.

Allo stato attuale la raccomandazione degli analisti è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 37%.

Il titolo Equita Group (MIL:EQUI) ha chiuso la seduta del 1 marzo a quota 3,51 euro in ribasso del 2.50% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

