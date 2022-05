C’è un posto conosciuto come il luogo più soleggiato della Danimarca. È raggiungibile dopo una breve distanza dal confine tedesco. Un’isola capace di affascinare per la sua natura mozzafiato, le case colorate, degli squisiti frutti di mare locali. Scopriamo come sposarsi velocemente senza pubblicazioni.

Si possono percorrere 3 diverse tratte in traghetto per arrivare a destinazione. Tutte e tre permettono di godere di un bellissimo panorama passando in mezzo alle isole del Mar Baltico. È una delle mete turistiche che incanta maggiormente nella zona e ci si può capitare per caso o per celebrare il giorno più importante della propria vita.

Come sposarsi velocemente senza pubblicazioni e senza documenti in un’isola da fiaba e 7 cose insolite da fare dopo il matrimonio

L’isola di Aero è davvero sorprendente. Aeroskbing è il villaggio più particolare dell’isola con le sue strade fiabesche lastricate di ciottoli e le case che ricordano la favola di Hansel e Gretel.

Sfondo di particolarissime foto sono anche le case a graticcio del 1700. Sono tutte perfettamente conservate ed hanno un aspetto che ricorda le case degli gnomi perché costruite in legno e colorate con colori buffi.

Ci si può rilassare su spiagge bianche che conducono ad un mare cristallino. Sono arredate con vecchie cabine risalenti al 1900 che vengono considerate simbolo dell’isola e dunque conservate perfettamente. All’interno si possono trovare decorazioni marinare e suppellettili d’epoca ed una regolamentazione locale garantisce che nulla venga modificato.

Se si desidera assaporare una specialità del posto è possibile fare sosta al Beer Garden di Rogeri dove si può gustare un ottimo pesce affumicato. Aringhe, gamberi, salmone, merluzzo, tutto affumicato senza che il sapore del pesce venga sovrastato e lasciando le carni umide e succulente.

Si prosegue poi lungo le stradine costellate da porte d’ingresso alle abitazioni una diversa dall’altra, tutte singolari e affascinanti. Ed è davanti ad alcune di queste porte che è possibile acquistare qualche prodotto tipico messo in bella mostra dagli abitanti del posto.

Vediamo altre particolarità da non perdere.

Un luogo che conquista il cuore e fa da sfondo a splendide foto ricordo

Andando verso ovest all’interno di un fantastico campo da golf da 18 buche sorge il faro. Su un’isola è un simbolo irrinunciabile. Dopo aver visitato il faro si può decidere di fare qualche tiro in buca spendendo tra i 30 e i 36 euro.

In ultimo il mulino a vento di Sobygaard. Percorrendo un sentiero non proprio agevole che va verso la collina ci si troverà davanti alle pale imponenti che dominano l’isola e da lassù si può godere di uno splendido panorama. Vedremo ora come sposarsi velocemente senza pubblicazioni, da soli o con la presenza di qualche invitato.

Questo angolo di paradiso può accogliere anche le coppie più o meno giovani che desiderino sposarsi senza troppa burocrazia e troppa pianificazione. Quasi 4 mila coppie ogni anno scelgono questo luogo per coronare il loro sogno d’amore. Qui basta la carta di identità e il proprio partner per convolare a nozze. Sull’isola esistono molte agenzie di wedding planner che possono aiutare ad organizzare tutto. Il matrimonio per essere valido anche in Italia dovrà poi essere trascritto presso il Comune competente. È possibile informarsi presso l’Ambasciata di riferimento.

