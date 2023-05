Le notizie proveniente dalla crisi bancaria negli Stati Uniti d’America avevano messo tanta pressione sull’oro nero. Tanto che le quotazioni erano arrivate a perdere poco più del 17% nel corso delle prime tre sedute della settimana. Tuttavia, il petrolio evita il tracollo sui segnali dei mercati azionari con i segnali di ripresa dell’economia. Il mercato del petrolio, infatti, è spesso considerato un’indicazione dell’attività economica futura. La profondità del movimento, quindi, è stata più che sufficiente a superare il sostegno che il recente taglio dell’offerta dell’OPEC avrebbe dovuto fornire.

Il petrolio evita il tracollo, ma l’obiettivo più probabile a 50 $ rimane ancora valido: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 5 maggio a quota 71,34 $, in rialzo del 4,05% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso del 7,09% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Dopo che nel corso delle prime tre sedute della settimana le quotazioni avevano perso oltre il 17%, il prezzo del petrolio si è ripreso proprio in corrispondenza del supporto in area 66,80 $ indicato in un precedente articolo e che già in passato aveva frenato la discesa delle quotazioni. Nulla di strano, quindi, mentre a sorprendere potrebbe essere stata la rapidità del movimento.

Allo stato attuale, quindi, potremmo assistere a una ripresa di breve termine il cui obiettivo più probabile passa in area 82,81 $. Guarda caso questo livello corrisponde al precedente massimo.

Visto quanto accaduto negli ultimi mesi, quindi, i livelli che potrebbero avere un forte impatto sulle quotazioni del petrolio potrebbero passare per area 66,80 $ e 82,81 $. La rottura di uno di questi due livelli in chiusura di giornata potrebbe dare forte direzionalità alle quotazioni.

Time frame settimanale

Le quotazioni, nonostante il fortissimo rialzo e la tenuta del supporto in area 64,76 $, hanno chiuso sotto il supporto in area 71,95 $. Rimane, quindi, ancora valido lo scenario che vede le quotazioni scendere fino in area 50 $.

Una chiusura settimanale superiore a 71,95 $, invece, potrebbe dare nuova forza ai rialzisti.