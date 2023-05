Settimana difficile a Piazza Affari che ha visto le prime quattro sedute molto deboli, salvo poi assistere alla chiusura col botto del Ftse Mib che ha dimostrato una notevolissima forza dei tori. Possiamo a questo punto dire che il pericolo di un ribasso è ormai alle spalle e che le quotazioni possono partire per livelli che non vedono da decenni. Anticipando quanto discuteremo in dettaglio nel prosieguo di questo articolo, infatti, le quotazioni hanno il loro obiettivo più probabile su livelli che non vedono da oltre 15 anni. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi sui massimi storici registrati a inizio millennio. Il problema, al solito, sono le resistenze. Nelle prossime sedute, quindi, sarà decisivo il superamento di alcuni livelli chiave che andremo a identificare nelle prossime sezioni.

Chiusura col botto del Ftse Mib: ribasso ormai alle spalle e quota 40.000 in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 5 maggio con una seduta che ha visto un rialzo dello 2,51% a quota 27.126. La settimana, invece, ha chiuso al rialzo dello 0,83%.

Time frame giornaliero

Era da metà marzo, quando le quotazioni avevano segnato un minimo importante, che il Ftse Mib Future non vedeva un rialzo così importante sia in termini percentuali che di volume. L’effetto più importante di questo rialzo è stato l’immediato recupero del supporto rotto nelle sedute precedenti in area 26.650. Questo risultato ha sicuramente evitato che ci fosse un’accelerazione ribassista.

Affinché, però, si possa andare al rialzo ancora una volta potrebbe essere decisiva la rottura della resistenza storica in area 27.800. Solo il superamento di questo livello, infatti, potrebbe sancire la definitiva svolta al rialzo.

In caso contrario le quotazioni potrebbero dare vita a una nuova fase ribassista.

Time frame settimanale

Dopo due settimane consecutive al ribasso e quella appena conclusasi in territorio positivo, tutti gli indicatori sono ancora impostati al rialzo.

Tuttavia, va notato come la resistenza in area 27.350 stia reggendo alle pressioni rialziste. Potrebbe, quindi, accadere come in passato quando il mancato superamento della resistenza ha favorito un leggero ritracciamento prima della ripartenza.

La situazione, quindi, è abbastanza incerta.

Articoli che potrebbero interessarti

Il minimo dei mercati fino al 4 agosto è stato segnato?

Sorprende sapere quanto rende adesso investire 15.000 euro per i prossimi mesi