Uno dei problemi che a volte gli investitori, soprattutto quelli più inesperti, incontrano in Borsa è lo scarso controvalore scambiato giornalmente. Questa condizione fa si che l volatilità aumenti e con essa il rischio. Per questo motivo, nel determinare tra le azioni più scambiate a Piazza Affari quali hanno il dividendo più alto, abbiamo considerato solo quelle con un controvalore giornaliero superiore al milione di euro e una capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro. Solo 79 titoli azionari soddisfano questi requisiti e tra questi quelli con il dividendo dal rendimento più alto sono doValue e Saras che staccheranno il dividendo rispettivamente l’8 e il 22 maggio, rispettivamente.

Il ribasso in corso ha reso ancora più appetibile il dividendo di doValue: affare o titolo da evitare?

Il titolo doValue (MIL:DOV) ha chiuso la seduta del 28 aprile in rialzo dello 0,95% rispetto alla seduta precedente a quota 6,36 €.

Da inizio anno il titolo sta perdendo poco più del 12% e la tendenza in corso è saldamente ribassista. Nel corso dell’ultimo mese, poi, ci sono stati svariati tentativi di rompere le resistenze e invertire al rialzo, ma senza successo. La resistenza in area 6,46 €, infatti, sta tenendo molto bene e fino a quando non verrà rotta in chiusura di settimana i ribassisti potrebbero sempre avere la meglio e accelerare. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 4,97 €. A seguire, poi, in area 3,48 €.

Per la definitiva inversione rialzista di medio/lungo periodo, invece, sarebbe il caso di aspettare la rottura al rialzo di area 7,38 €.

Tra le azioni più scambiate a Piazza Affari quali hanno il dividendo più alto? Saras è tra queste, ma attenzione al ribasso in corso

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 28 aprile in rialzo dello 0,77% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,1735 €.

Della tendenza di lungo periodo in corso sul titolo Saras abbiamo già detto in un precedente articolo. Nel medio la tendenza in corso è ribassista e punta area 1 €. Da notare che sul mensile area 0,99 € ha un ruolo di supporto molto importante. La sua rottura, quindi, potrebbe avere conseguenze importanti per il titolo. Il ribasso, infatti, potrebbe continuare fino in area 0,6725 €.

A favore dei rialzisti, però, va detto che già in passato area 1 € ha svolto un ruolo di supporto molto importante.