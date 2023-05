Per identificare le azioni che al termine della settimana hanno registrato il minimo a un anno, abbiamo considerato solo quelle con capitalizzazione superiore a 100 milioni di euro. Questo screening del mercato ha permesso di identificare le seguenti azioni: Digital Bros, El.En, ERG e Fiera Milano. Poiché di ERG ce ne siamo occupati in un altro articolo, andiamo ad analizzare solo le altre tre concentrandoci sulle prospettive di medio/lungo periodo.

Da circa un anno non si vedeva un pattern ribassista sul titolo Digital Bros: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 26 maggio in area 17,96 €, con un ribasso dell’8,92% rispetto alla seduta precedente.

Siamo arrivati a quattro settimane consecutive al ribasso. Un pattern che non si vedeva dall’agosto del 2022. Continua, quindi, il ribasso che ormai non ha più ostacoli fino al supporto in area 16,61 €. Questo livello è molto importante in quanto potrebbe offrire un’occasione di ripartenza per le quotazioni di Digital Bros. In caso contrario il titolo potrebbe scendere fino al successivo potenziale punto di inversione in area 11 €.

Solo una chiusura settimanale superiore a 20 € potrebbe dare nuova forza ai rialzisti.

Potrebbe essersi formato un quadruplo minimo su questo titolo e un forte ribasso essere alle porte: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 26 maggio in rialzo dello 0,73% rispetto alla seduta precedente, a quota 11,038€.

Situazione molto particolare per questo titolo che per la quarta volta da inizio 2022 si trova a toccare il forte supporto in area 11 €. Vista la sua importanza, quindi, la sua rottura potrebbe portare a una forte accelerazione ribassista verso i livelli indicati in figura. In caso contrario, potremmo assistere a una nuova gamba rialzista per un potenziale rialzo fino in area 15 €.

Tra le azioni che al termine della settimana hanno registrato il minimo a un anno queste forse sono quelle messe peggio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Fiera Milano (MIL:FR) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 2,59 euro, in ribasso dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

La strada al ribasso potrebbe essere ancora lunga, ma il supporto chiave in area 2,37 € si avvicina a grandi passi. Sotto questo livello potrebbe esserci il baratro con supporto in area 1,935 €. La sua tenuta, invece, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo.

Articoli che potrebbero interessarti

Per la sesta settimana consecutiva il Ftse Mib è frenato dalle resistenze: quando ci sarà il prossimo movimento direzionale?

Cacca di piccione sui vestiti? Chi lavora in lavanderia ci svela come togliere facilmente gli escrementi degli uccelli