Ponte del 2 giugno da favola in questo borgo della Liguria, la preferita di Michelle Hunziker

Si avvicina a grandi passi l’ultimo ponte di questa prima parte di stagione, poi, per aspettare il prossimo, si andrà a novembre con quello di Ognissanti. Se il meteo non farà scherzi, nel fine settimana è previsto bel tempo, anche se i temporali saranno sempre in agguato. In molti c’è finalmente voglia di mare e di estate. Quello del 2 giugno potrebbe essere un bell’antipasto. Dove passarlo? Per chi vive nelle grandi città del Nord, la Liguria è la soluzione ideale. Ecco una proposta davvero interessante.

Ideale per le famiglie con i bambini. Una delle poche spiagge libere presenti nella regione. Un insieme di case colorate, che sono un po’ il simbolo di questi territori, per anni abitati da pescatori. Eppure, oggi, a Varigotti, sono i vip a farla da padroni, in particolare alcune mamme che lavorano nel mondo dello spettacolo.

Eh sì, perché in questo borgo di 500 abitanti, sono soliti trascorrere dei giorni di relax e tranquillità due splendide e famosissime donne: Eva Herzigova e Michelle Hunziker. Qui trovano tutto quello che serve a loro e ai loro figli per dei momenti di vacanza, con un mare davvero a 5 stelle.

Cosa vedere a Varigotti

Varigotti è una frazione di Finale Ligure e appartiene alla Riviera di Ponente. Si pensa che sia stata per anni un avamposto saraceno nel Mediterraneo. L’influenza araba si nota ancora oggi nel paese, costituito da piccole case colorate, costruite una sull’altra e divise da stretti vicoli. Il suo centro è solamente pedonale e questo consente ai bambini di goderselo senza pericoli, anche per improvvisare dei divertenti giochi nelle sere d’estate, come, per esempio, il nascondino.

La Torre Saracena, sul Promontorio di Creno, accanto a uno splendido ulivo secolare, è uno dei simboli di Varigotti. Purtroppo è pericolante e, attualmente, non si può accedere all’interno, ma è uno splendido belvedere per ammirare uno dei panorami più belli di tutta la Liguria.

Ponte del 2 giugno da favola da trascorrere a Varigotti, in Liguria

Si possono visitare, invece, le rovine del Castrum di origine bizantina, altro popolo che ha avuto notevole influenza su questo territorio.

La Chiesa di San Lorenzo, proprio in cima alla Baia dei Saraceni, è un esempio di architettura gotica di fine 1100. Al suo interno e nei dintorni sono stati ritrovati numerosi resti di epoca romana e medievale, tra cui un sarcofago, attualmente visibili presso il Museo Archeologico di Finale Ligure.

Tra le spiagge da visitare, c’è proprio quella sottostante la chiesa, che alterna tratti liberi ad altri a pagamento. Quella dove si potrebbero incontrare i vip, invece, è la cosiddetta “case colorate”, perché alle sue spalle ci sono le dimore più antiche del borgo e il miscuglio di colori, con il verde della collina e l’azzurro del mare è davvero sensazionale, soprattutto al tramonto.

Infine, non può mancare, a proposito di fotografie e panorami, una visita alla Grotta dei Briganti, che si trova lungo la passeggiata del Sentiero del Pellegrino che va da Varigotti a Noli. Da qui, sembra di stare dentro un grande occhio che si affaccia sul Mar Ligure.

Ponte del 2 giugno da favola in questo borgo tra i più belli della Liguria: Varigotti, frazione di Finale.