Per lavare e profumare le tende senza stirarle o smontarle prova questi metodi facili e veloci!

Devi lavare le tende di casa ma non vuoi rovinare i tessuti? Ecco tutti i trucchi per pulirle, profumarle senza doverle togliere e stirare.

Le tende, complementi d’arredo favolosi che decorano gli ambienti e proteggono da occhi indiscreti e luce del sole. I tessuti, però, sono spesso ingombranti e difficili da stirare. Grinze e pieghe sono un vero incubo e quindi bisogna trovare la giusta strategia per evitare di perdere tempo e consumare troppe energie. Ovviamente, ogni tessuto avrà il suo lavaggio, tuttavia ci sono alcune regole base da conoscere.

Centrifuga sì o centrifuga no?

Sia la centrifuga che la temperatura possono influenzare l’intero lavaggio delle tende, motivo per cui bisogna prestare molta attenzione e impostare il lavaggio giusto per ogni tessuto. La centrifuga, in particolare, se da un lato nasce per strizzare e togliere quanta più acqua possibile dai tessuti, dall’altra resta un’arma a doppio taglio. Le tende, infatti, si asciugheranno prima ma sarà più probabile che presentino pieghe fastidiose da dover eliminare. Ad ogni modo, per lavare e profumare le tende in modo adeguato e senza rovinare i tessuti, bisognerà controllare sempre l’etichetta del capo che vogliamo lavare. Sono sconsigliate anche temperature alte. Se puoi, invece, evita la centrifuga.

Per lavare e profumare le tende c’è un trucchetto favoloso da provare subito

Per profumare i tessuti, invece, si consiglia un mix di acqua, acido citrico e olii essenziali. In particolare: versare 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua fredda. Poi, aggiungere anche 10-20 gocce di olio essenziale al profumo preferito. Si consigliano fragranze come il limone, la lavanda e l’arancia. In questo modo, si eviterà di acquistare ammorbidenti commerciali e le tende profumeranno, come non mai, di fresco e di pulito.

L’asciugatura giusta e grinze k.o. con i trucchetti giusti

La regola base per far asciugare le tende senza grinze è quella di stenderla subito dopo il lavaggio e appenderla in verticale. Distendere eventuali pieghe con le mani e lasciare asciugare all’aria aperta. Altro piccolo trucchetto, soprattutto quando le giornate permettono, è quello di montare le tende sul bastone e lasciarle asciugare in prossimità delle finestre. In caso di grinze, il trucchetto per eliminarle è quello di versare 700 ml d’acqua demineralizzata e calda e aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato. Mescolare, versare in un contenitore spray e vaporizzare sulle pieghe. Oltre alle tende, anche tapparelle e vetri delle finestre andranno lavate con cura. In questi casi bastano i rimedi giusti per un risultato ottimale in poche mosse.