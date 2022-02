Le piante possono cambiare il volto di un giardino, di un terrazzo o di un balcone, ma possono rendere anche elegante un appartamento. La pianta non solo rende un appartamento più fresco e vitale ma alcune lo trasformano in un ambiente più elegante. Infatti molte di queste sono fantastiche soluzioni d’arredamento in grado di cambiare volto e atmosfera di una casa se collocate in luoghi strategici. Per esempio, moltissimi considerano alcune piante dei veri e propri simboli di potere in grado di caratterizzare fortemente l’ambiente in cui sono poste. Pensiamo al ficus benjamin, elegantissimo fiore in vaso da interni che può andare da 20 cm a 2 metri.

Come dare facilmente un tocco di classe all’appartamento con delle piante? Quali scegliere e soprattutto dove collocarle? La collocazione della pianta in un luogo chiuso, dipende da alcuni fattori importanti, come la dimensione del fusto, la luce e la temperatura. Alcune piante richiedono più o meno luce, invece altre richiedono ambienti più arieggiati o zone più calde dell’appartamento. La dimensione è un altro fattore determinante. Ci sono piante da mensola, da mobile, per un tavolo o una scrivania. Poi ci sono quelle da pavimento che probabilmente fanno più scena.

3 piante economiche da interno non grasse che richiedono pochissime cure per dare un tocco di classe all’appartamento

Regalare una pianta, magari per il compleanno, è sicuramente una soluzione vincente. Il festeggiato potrebbe apprezzare moltissimo ricevere un fiore in vaso che ben si adegua al suo segno zodiacale. Per esempio per le prossime settimane si potrebbero regalare piante adatte a chi è del segno dell’Acquario o dei Pesci.

Al di là del segno zodiacale le piante da pavimento sono comunque un bel regalo da ricevere. Molti scelgono le piante grasse perché richiedono pochissime cure, ma queste 3 piante economiche da interno non grasse, sono altrettanto semplici da gestire. Chi ha questi fiori in vaso si deve ricordare solamente di annaffiarle e di dare loro il giusto posizionamento all’interno dell’ambiente.

La beaucarnea recurvata, per esempio, è molto bella e scenografica. Questa pianta è a crescita lenta, assomiglia molto ad una palma ed appartiene alle sempreverdi. La zamioculcas è un’altra pianta molto decorativa che appartiene alle piante semi grasse e richiede una bassissima manutenzione. Chi cerca la zamioculcas la trova in ogni vivaio ed è possibile trovarla anche in alcuni centri commerciali.

La schefflera e un’altra bellissima pianta da pavimento da interni. Il meraviglioso fogliame le dona dimensioni importanti che la rendono perfetta per appartamenti ma anche per uffici. Chi la possiede deve stare attento a dove la colloca. Infatti la schefflera non ama le correnti d’aria, soffre se esposta direttamente al sole, ma ama gli ambienti luminosi.

