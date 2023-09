Le 5 pietre fortunate di Matilde Gioli: significato del nome, guadagni e progetti come protagonista del cinema del futuro

Nel 2010 il nome Matilde è stato uno dei 20 più scelti dagli italiani per le proprie figlie. Il nome ha origini germaniche, sarebbe la variante di Tilde. L’attrice milanese è uno dei personaggi più famosi a portarlo, il suo nome è un vero portafortuna. Ecco alcune curiosità.

Il significato del nome Matilde sarebbe essere forti durante la battaglia. Ne sa qualcosa Matilde Gioli che ne avrà sostenute a centinaia per arrivare a sfondare nel mondo del cinema. Ma lei è riuscita a imporsi grazia alla bravura, alla determinazione e al talento. Sicuramente l’attrice avrà tra i suoi oggetti portafortuna qualche pietra legata al nome. Se così non fosse dovrebbe procurarsene una perché le pietre portafortuna legate al nome Matilde sono davvero ricche di qualità.

Il Topazio imperiale per esempio è adatto a combattere stress e nervosismo che il suo lavoro porta durante i provini oppure quando si girano molte scene in una giornata. I gioielli possono arrivare a costare anche 20.000 euro. L’Ambra infonde coraggio e quando si ha a che fare con attori e registi affermati di coraggio si ha sempre bisogno. La Pirite aiuta a scoprire le persone amiche e a svelare i nemici, è un vero portafortuna anche in amore. Il Quarzo rutilato aiuta a ritrovare la strada persa. Interpretare dei ruoli può portarci a perderci e per ritrovarci questa pietra è un’autentica guida. L’Occhio di tigre tiene lontani attacchi di ansia e panico. Queste pietre costano molto meno del Topazio. Se lavoriamo in ambienti stressanti come Matilde Gioli compriamone una, potrebbe esserci d’aiuto.

Al centro dell’attenzione

Le 5 pietre fortunate di Matilde Gioli sono tutte molto belle. Sicuramente lei avrà qualche gioiello che conterrà una di queste pietre. Perché il suo successo è duraturo e non conosce pause. Lei in pubblico offre sempre un’immagine positiva e sicura di sé. E questo porta i suoi frutti.

La Gioli è molto riservata e conoscere i suoi compensi non è facile. La serie Doc per esempio ha avuto molto successo, si sa che Luca Argentero ha guadagnato 200 mila euro a puntata. Si può presumere che la sua co-protagonista Matilde Gioli non sia andata sotto gli 80 mila euro a puntata. La Gioli ha presentato anche l’edizione 2023 dei David di Donatello e anche se le cifre ufficiali non sono state rilasciate è trapelato che il suo compenso sia stato di 10.000 euro. Lei è una professionista affidabile e i guadagni sono tutti più che meritati.

Le 5 pietre fortunate di Matilde Gioli, pronta per un progetto importante

Matilde Gioli è stata protagonista nel 2016 di un interessante cortometraggio di Roberto Zazzara intitolato Claustrophonia presentato alla 18° edizione del Future Film Festival. Il film descrive un futuro apocalittico basato sulla interattività. Matilde ama tantissimo questo tipo di produzioni. Nelle sue interviste ha affermato che avrebbe il desiderio di girare film tipo Tomb Raider, delle action comedy con Gyu Ritchie oppure essere diretta da Matteo Garrone. Sono sfide forti quelle che cerca l’attrice milanese. Si tratterebbe di produzioni importanti.

Lara Croft: Tomb Raider ha richiesto 115 milioni di investimento e ne ha portati alla produzione ben 274. Sherlock Holmes di Guy Ritchie ha guadagnato 209 milioni di dollari negli Stati Uniti e 524 milioni di dollari in assoluto. Il film Pinocchio di Matteo Garrone ha guadagnato 2,6 milioni di euro il primo weekend e 1,3 milioni di dollari nella prima settimana negli Stati Uniti. In totale ha portato a casa 15 milioni di euro solo in Italia. Matilde è pronta per una grande produzione. Magari arriverà nel 2024. Una delle sue piete portafortuna potrebbe già aver lavorato per lei.