Quanto vale il Generale Lee di Hazzard e come averla in garage: la Regina delle auto in tv è un investimento o è una follia?

È una Dodge Charger arancione con la scritta 01 sulla fiancata. Scorrazzava tra polvere e fango nella immaginaria contea di Hazzard in Georgia e i fratelli Duke si alternavano alla guida. Molti collezionisti l’hanno cercata e alla fine è stata venduta all’asta. Il fortunato sarebbe potuto essere uno di noi.

Bo e Luke sfrecciavano ogni giorno in tv quando eravamo piccoli. Lo hanno fatto dal 1981 al 1986 per 147 episodi a bordo del Generale Lee. L’auto è stata venduta all’asta 2 anni fa per un prezzo superiore a 100.000 euro. Ma le Dodge Charges d’epoca non costano così tanto. Questi modelli sono stati prodotti dal 1966 al 1978 quindi dal 1981 al 1987. A essere considerate d’epoca sono quelle della prima serie.

Il Generale Lee aveva un motore V8 383 da 6,3 litri e poteva arrivare a 329 CV. L’esemplare che è andato all’asta aveva 25 mila chilometri ed era esposto in un museo. Se compriamo dall’Italia possiamo trovare una Dodge Charges anni Settanta al prezzo di 40.000 euro mentre una dei primi anni Duemila avrebbe un prezzo di 15.000 euro. Se vogliamo un modello da 1000 cv con configurazione da pista il prezzo potrebbe arrivare a 60.000 euro.

Averla dagli USA

Quanto vale il Generale Lee? Più di 100.000 euro. Perché comprare auto d’epoca o auto protagoniste delle serie tv? Si tratta di investimenti che portano delle rendite come ogni investimento. In questo caso è la passione per le auto e per le serie tv o per il cinema a incidere. Ci sono dei chiarimenti da fare. Le auto d’epoca hanno costi di assicurazione più bassi e non è previsto il pagamento del bollo. Quindi queste auto oltre a essere utili per la collezione e ad acquistare valore con il tempo ci permettono di risparmiare con le spese fiscali. Magari non con i pezzi di ricambio anche se oggi le consegne dopo acquisti on line sono diventate molto veloci.

A Las Vegas si trova il salone delle auto che hanno ricevuto una elaborazione cioè un potenziamento, cosa di cui ha potuto giovare proprio la Dodhe Charges. Oggi il Generale Lee è ancora più potente e si può avere per la modica cifra di 16.000 dollari con la centralina elettronica. Basta trovare un bravo carrozziere che poi la dipinga e la trasformi come l’auto della serie tv Hazzard. Bisogna però ricordare che su queste auto potenziate è applicato un superbollo comprando dall’Italia e il costo aggiuntivo è di 11.000 euro.

Quanto vale il Generale Lee di Hazzard e quanti modelli ne esistono

Spesso le auto delle serie tv finiscono all’asta. La Dodge Charges di Hazzard però ha una storia più curiosa. Innanzitutto perché il suo debutto al cinema era già avvenuto nella pellicola Bullet con Steve McQueen che ne inseguiva una a bordo della sua Mustang. Poi perché il Generale Lee ha avuto davvero tante sorelle. Lo show tv è stato una mattanza, ben 300 auto sono state distrutte dagli stuntman che guidavano le Dodge al posto degli attori. La Warner Bros ne aveva conservato diverse tra le meno danneggiate nell’autorimessa degli Studios.

Il fondatore del registro Usa delle Dodge Charges Wayne Wooten le vide durante una visita e chiese di poterle acquistare. Gliene furono vendute 17 su 19 e 2 furono tenute in vista dell’eventuale progetto di un film sulla serie Hazzard. Il film è stato effettivamente girato ma i 2 modelli di auto non sono stati utilizzati. Per il film si è ricorso a modelli ricostruiti che però sono risultati troppo diversi rispetto all’originale. E questo ha fatto arrabbiate gli appassionati puristi che si sono accorti delle differenze. Chi ama le vetture delle serie tv ha l’occhio allenato. Chi ha il capitale certe volte fa una follia e compra l’auto. Spesso questo si rivela un ottimo investimento come successo a Wayne Wooten.