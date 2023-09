Sai che c’è un Gratta e Vinci da 10 euro imbattibile per la sua alta probabilità di essere vincente? Non c’è partita, è il migliore da comprare

Il Gratta e Vinci è, da sempre, uno dei giochi preferiti dagli italiani. Che, ogni giorno, comprano milioni di tagliandi sperando di svoltare. A volte, facendosi attrarre solo dal disegno del gioco o affidandosi al tabaccaio. In realtà, ne esiste uno da 10 euro imbattibile come percentuali

Siete anche voi tra i milioni di italiani che, ogni giorno, sfidano la fortuna comprandosi un Gratta e Vinci? Difficile che, almeno una volta nella vita, non abbiate provato a grattare un tagliando di queste lotterie istantanee, con il brivido del premio nascosto. Difficile sottrarsi, anche se bisogna sempre fare una grande attenzione.

Il rischio della ludopatia è molto serio e non bisogna mai abbassare la guardia, perché tante persone si sono rovinate spendendo soldi per le lotterie. Detto questo, se fatto nella giusta maniera, giocare grattando potrebbe darci grosse soddisfazioni. Anche perché si sentono spesso notizie di giocatori fortunati che si sono portati a casa, magari, milioni di euro, spendendone pochi.

Sai che c’è un Gratta e Vinci da 10 euro imbattibile quanto a probabilità di vittoria. Comprarlo, aiuta a vincere

Certo, tanti si affidano alla fortuna, comprando a caso. Vanno in tabaccheria o dal giornalaio, vedono uno dei tanti Gratta e Vinci appesi e lo acquistano. Magari, chiedendo al venditore di dargliene uno, scelto da lui. Il che è un errore. Perché, come molti lettori che ci leggono sanno, ci sono Gratta e Vinci e Gratta e Vinci.

Nel senso che non tutti hanno le stesse probabilità di vittoria. Queste cambiano anche a parità del costo del biglietto acquistato. Nel senso che, ad esempio, ci sono Gratta e Vinci da 5 euro con probabilità migliori del nuovo Colpo Ricco.

Ecco quale da 10 euro dovremmo comprare per avere più chance di trovare un premio

Non solo. Sai che c’è un Gratta e Vinci da 10 euro che ha la probabilità di vittoria più alta tra tutti quelli che costano uguale? Perché, anche in questo caso, a parità di spesa, ovvero 10 euro, ci sono tagliandi che offrono più probabilità di trovare un premio. Nel nostro caso, la scelta dovrebbe ricadere sul nuovo Sotto il Sole, da poche settimane messo in vendita.

Infatti, questo Gratta e Vinci da 10 euro, che ti può far vincere anche 2 milioni di euro, ha una probabilità di vincita imbattibile. Infatti, 1 biglietto ogni 6,17 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 20 euro in su. Tra i Gratta e Vinci da 10 euro, solo Turbo Cash ha la stessa probabilità alta di vincita. Gli altri Gratta e Vinci da 10 euro, sono tutti peggiori.