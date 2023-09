Ecco il patrimonio stratosferico di Carlo Verdone, i suoi guadagni con i film e quelli che hanno sbancato i botteghini

L’attore e regista romano ha cominciato molto giovane con la benedizione di Sergio Leone e Alberto Sordi e la sua carriera non poteva che essere meravigliosa. Gli incassi lo hanno sempre premiato, la critica gli ha permesso di lavorare senza pressioni e il pubblico lo ama da ormai 40 anni. Ecco cosa si sa sui suoi guadagni.

Ha cominciato con la tv Carlo Verdone, con quel Non stop in cui si esibivano Troisi, Nuti, Jerry Calà e Zuzzurro e Gaspare. È stato produttore, sceneggiatore, assistente alla regia. Ma soprattutto attore e regista, si è diretto ed è stato diretto. Conosce insomma il cinema come le sue tasche. Importante la partecipazione nel film multipremiato e vincitore dell’Oscar La Grande Bellezza di Sorrentino.

La caratteristica principale di Verdone è l’applicazione, il suo pubblico attende il nuovo film che arriva con puntualità e non si aspetta mai di essere deluso. Raramente questo avviene e gli incassi parlano da soli. Perché sono numerosi i film di Verdone che lo avrebbero reso ricco sbancando i botteghini. Il suo patrimonio si aggirerebbe sui 200 milioni di euro se consideriamo che il solo Viaggi di Nozze ha incassato 30 miliardi di vecchie lire portandone ben 8 nelle sue tasche.

I primi film e i più recenti

Ecco il patrimonio stratosferico di Carlo Verdone che ha diretto 27 film e ha recitato in 13 pellicole dirette da altri registi. Sarebbe un patrimonio a 9 cifre e lo si capisce analizzando gli incassi dei suoi film. Dopo Viaggi di nozze anche Il mio miglior Nemico ha guadagnato una cifra importante che si aggira sui 15 milioni. Io, loro e Lara ha incassato 12 milioni di euro. Con Grande, Grosso e Verdone ebbe un esordio incredibile guadagnando 5 milioni nelle prime settimane.

Con Ilenia Pastorelli e Benedetta follia ebbe un esordio da 4 milioni di euro. Ma tutti i film degli esordi hanno guadagnato e continuano a produrre capitale. Da Un sacco bello a Bianco, rosso e verdone, da Borotalco a Acqua e sapone a Compagni di scuola. Di queste pellicole le royalty continuano a produrre reddito che aumenta se il regista aveva nel contratto una partecipazione ai profitti televisivi.

Viaggi di nozze quindi è una pellicola che ha segnato diversi record per la carriera di Carlo Verdone. Un’altra caratteristica di Verdone regista, una che lo accumuna a Woody Allen, è il numero di premi che le sue attrici riescono a portare a casa. Così come il regista newyorkese ha permesso a molte attrici di arrivare all’Oscar così Verdone ha permesso a diverse attrici italiane di vincere Nastri d’argento, Ciak e David. Questo ha fatto sì che i produttori gli dessero sempre maggiore fiducia e che il giro d’affari dei suoi film rimanesse consistente.

Ultimamente ai guadagni dei film si sono aggiunti quelli televisivi. Verdone è poliedrico e sempre attento ai cambiamenti. Le serie tv permettono di esplorare contesti artistici diversi e portare a casa guadagni sostanziosi. Con Vita da Carlo streaming, visualizzazioni e ricavi che ci saranno quando la serie passerà alla tv libera porteranno altro fieno in cascina. La bravura di Verdone è fuori discussione e i guadagni sono una diretta conseguenza. Successo meritato per l’artista romano che continua a sorprendere.