Le 4 monete da 500 lire che valgono di più oggi: cercale in casa, puoi guadagnare fino a 20.000 euro

È una moneta che ha una storia particolare. Ne sono state coniate tante ma oltre a quelle per la normale circolazione, alcune sono state coniate in argento ed emesse appositamente per i collezionisti. Scopriamo le differenze di valore paragonando tra loro quelle più preziose.

Coniate tra il 1958 e il 1967 e in seguito tra il 1982 e il 2001, le monete da 500 lire sono tra le più desiderate. Se ne trovano in giro in argento oppure bimetalliche, sono di 3 tipi e hanno ancora oggi molto valore. Quelle con le caravelle del 1957 sono tra le più ricercate, hanno avuto una tiratura di 1004 copie, la bandiera è erroneamente controvento, i collezionisti le valutano tra i 3.000 e i 12.000 euro.

Le 500 lire del Centenario dell’Unità d’Italia hanno avuto grande tiratura quindi sono meno rare, nel contorno troviamo la scritta del Centenario e per questo sono facilmente riconoscibili. Quelle dedicate a Dante Alighieri sono circolate insieme alle Caravelle di cui hanno le caratteristiche tecniche e la loro diffusione permette di trovarle con facilità. Ci sono tra queste monete da 500 lire alcuni preziosi tesori che dobbiamo assolutamente conoscere perché potremmo avere in casa una fortuna e non saperlo. Vediamo quali sono.

Le 4 monete da 500 lire come investimento

Troviamo sui siti dedicati alla vendita delle monete numerosi esemplari che presentano errori di conio grazie ai quali il valore è schizzato verso livelli difficili da immaginare. Gli esemplari del 1988 sono stati emessi con treccine ondulate e treccine dritte, già questo differenzia l’eventuale prezzo di vendita. Ma un modello in cui l’occhio di bue è irregolare è in vendita per 20.000 euro.

A dimostrazione di come le monete con le caravelle siano le più ricercate, troviamo una moneta da 500 lire del 1960 senza errori di conio al prezzo di 15.000 euro. In questo caso è la tiratura limitata ad alzare il prezzo. Dopo il 1967 non ne furono emesse altre se non esemplari destinate a collezioni, queste monete sono vendute dalla zecca periodicamente scatenando la bagarre tra i collezionisti.

Anche i prezzi più bassi sono interessanti

Tra le 4 monete da 500 lire che dobbiamo cercare in casa facciamo attenzione a quelle più rare che presentano diversi errori di conio. Il loro valore potrebbe essere superiore ai 2.000 euro. Un modello del Centenario in vendita su eBay che presenta 3 errori è in vendita a questo prezzo. Per capire meglio, gli errori si trovano nelle lettere della scritta Centenario, nella bordatura del simbolo che rappresenta la Banca d’Italia, in un doppio segno che si trova nella figura del retro. Se le nostre monete hanno irregolarità di questo tipo dovremmo farle valutare, qualcuno le sta cercando ed è disposto a pagare prezzi interessanti.

Ci sono inoltre diverse monete in argento con le caravelle che sono in vendita tra i 1.000 e i 1.300 euro. Non ci sono descrizioni che riguardano particolarità quindi il valore sarebbe giustificato dalla rarità della moneta. Se alcuni esemplari non si trovano in circolazione e noi li abbiamo in casa allora dovremmo provare a venderli. Sicuramente riceveremo un’offerta entro pochi giorni.