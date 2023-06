Villa in Liguria o appartamento in Francia? Le case di Fabio Fazio come investimento da copiare

Copiando gli investimenti dei vip potremmo ottenere ottimi risultati, diversificare il nostro patrimonio e avere delle rendite. Uno dei più abili in materia di immobili è il presentare di Che tempo che fa passato da poco a Discover in cui preparerà la nuova stagione televisiva. Ecco le sue scelte per quanto riguarda le case.

È nato a Savona Fabio Fazio quindi mare, Liguria e splendide giornate di sole sono parole d’ordine che hanno sempre caratterizzato le sue vacanze ma anche i suoi investimenti immobiliari. A Celle Ligure possiede una villa di 13 stanze e 2 dependance, un uliveto di 7 mila metri quadri e una piscina.

Sul sito idealista troviamo annunci di ville in vendita con 10 locali più piscina a 1 milione e 400 mila euro. Per avere 5 o più locali spendiamo dai 500.000 mila euro in su ma la vicinanza al mare non è garantita. Si tratta di contesti privati, sono tutte case con giardino, ma non appena aumentano i locali e uno scorcio di azzurro si presenta all’orizzonte i prezzi si avvicinano subito al milione.

Posti del cuore

Villa in Liguria o appartamento a Parigi? Ciò che è certo è che Fabio Fazio è amante degli investimenti immobiliari. Possiede 2 abitazioni signorili a Milano per un totale di 20 stanze e 2 garage. Le iniziative imprenditoriali non gli fanno certo paura. Possiede il 5% di Docezze di Riviera srl di cui è Presidente, la moglie sarebbe socia con il 45% delle quote. Fazio è anche proprietario de L’Officina srl che produce e realizza programmi tv.

Della sua casa di Parigi non si conosce l’ubicazione. È noto come la capitale francese sia la sua città preferita e in diverse occasioni ha parlato di Ponts des Arts, Place del la Concorde e Place Dauphine. Ponts des Arts si trova nel primo arrondissement, un bilocale di 61 metri quadrati potrebbe costare 700.000 euro, un bilocale di 92 metri quadrati potrebbe valere 1 milione e 200 mila euro. All’ex presentatore Rai il primo arrondissement piace particolarmente, naturalmente essendo in pieno centro i prezzi sono molto alti. Gli investimenti sono sempre sicuri.

Villa in Liguria o appartamento in Francia, gli investimenti rendono comunque

Se vogliamo investire nei posti del cuore di Fabio Fazio sbagliare sarà difficile. Dovremmo trovare però il capitale perché le somme richieste sono elevate. In Liguria i posti in cui le case mantengono o aumentano il loro valore sono le località più richieste da i turisti come Santa Margherita o Sestri Levante. Sono investimenti che diventano proficui nel tempo, ma se non abbiamo certe somme pensiamo a La Spezia, Arcola o Vezzano ligure, i prezzi oscillano tra i 1.300 e i 1.800 euro a metro quadro e gli affitti si aggirano sui 9 euro a metro quadro.

Il rendimento che traiamo da un affitto di un appartamento a Parigi si aggira sul 3,3% annuo, valore compresso proprio a causa dei prezzi di vendita elevati. I valori residenziali di Parigi sono cresciuti negli ultimi 5 anni del 25%. La curva è in continua salita quindi investire a Parigi è considerato un buon affare. I capitali però rimangono un problema, ma chi acquista oggi potrebbe avere domani una rendita davvero interessante.