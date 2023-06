La verità sui sistemi di pagamento online che nessuno dice. Come evitare quelli pericolosi e scegliere i più adatti

Per quanto la tecnologia nell’e-commerce abbia fatto passi da gigante, i pagamenti online mantengono comunque un grado di rischio. Alcuni sono meno sicuri di altri, ecco perché è importante conoscere come funzionano per scegliere quello più adatto quando si effettua un pagamento.

Acquistare su Internet è diventata una pratica sempre più diffusa, grazie anche allo sviluppo di molteplici sistemi di pagamento. Ma quali sono i sistemi online più diffusi e sicuri da usare e accettare? E soprattutto, come scegliere il sistema di pagamento più opportuno per i propri acquisti?

Quando usare la carta di credito

La carta di credito è il metodo più diffuso per i pagamenti online, perché è pratica, immediata e sempre più sicura. Per pagare con carta di credito basta inserire i propri dati e gli estremi della carta sul sito web del venditore. Questo trasmetterà automaticamente le informazioni alla banca per l’accredito della somma.

Il vantaggio della carta di credito è che offre una maggiore protezione in caso di frodi o contestazioni. Purtroppo il suo limite è l’uso di dati sensibili per il suo utilizzo online, che non la rendono a prova di truffa. Inoltre a volte è inutilizzabile.

Il vantaggio delle carte prepagate rispetto alle carte di credito

Le carte prepagate sono simili alle carte di credito, ma possono essere acquistate anche da chi non ha un conto corrente. Si possono ricaricare periodicamente con importi conformi alle proprie necessità e consentono di effettuare acquisti online in modo facile e veloce.

Il vantaggio delle carte prepagate è che offrono una maggiore sicurezza rispetto alle carte di credito tradizionali, perché si ha a che fare con somme contenute o limitate. Lo svantaggio è che hanno dei costi di attivazione e di ricarica.

La verità sui sistemi di pagamento tramite bonifico bancario

Il bonifico bancario è un metodo di pagamento poco pratico per i pagamenti online, principalmente per un fatto di tempistiche. In questo caso, infatti, la procedura è più lunga, e l’accredito del pagamento non viene finalizzato immediatamente. In genere solo quando la somma è stata accreditata sul conto del venditore, questo provvede all’invio della merce.

Il vantaggio del bonifico bancario è che non richiede l’uso di dati sensibili come quelli della carta di credito. Lo svantaggio è che rallenta la consegna del prodotto. In genere si usa per pagamenti che comportano cifre importanti

Sistema del pagamento in contrassegno, perfetto per chi non si fida del venditore

Il contrassegno è un metodo di pagamento che prevede l’uso in contanti al momento della consegna della merce. È un metodo molto apprezzato dai consumatori che non si fidano dei pagamenti online o che preferiscono vedere il prodotto prima di pagarlo.

Il vantaggio del contrassegno è che non richiede l’uso di dati sensibili come quelli della carta di credito o del conto corrente. Lo svantaggio è che comporta delle spese aggiuntive per il servizio e può essere rifiutato da alcuni venditori.

Gli E-wallet, l’ultima frontiera dei pagamenti online

Gli e-wallet sono sistemi di pagamento online che permettono di acquistare senza inserire i dati della propria carta di credito. Si tratta di servizi intermedi tra il cliente e il venditore, che garantiscono la sicurezza del pagamento e la protezione dei dati personali. Tra i più diffusi troviamo PayPal, Apple Pay, Amazon Pay, Satispay e Masterpass.

Il vantaggio degli e-wallet è che offrono una maggiore velocità e comodità rispetto ai metodi tradizionali, oltre a garantire una maggiore sicurezza dei dati sensibili. Lo svantaggio è che possono richiedere delle commissioni a carico del venditore o del cliente.

Come scegliere il più adatto

Abbiamo scoperto la verità sui sistemi di pagamento online per fare acquisti su Internet. Ogni sistema ha i suoi vantaggi e svantaggi. In generale per la scelta consigliamo di valutare attentamente l’opportunità di offrire i dati personali e finanziari. La velocità dell’accredito del pagamento. Le spese aggiuntive previste dal sistema. La possibilità di contestare o annullare il pagamento in caso di problemi