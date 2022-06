L’estate è alle porte e se non si sono già prenotate le vacanze, possono risultare utilissimi i consigli che esamineremo di seguito.

Sarebbe fantastico godersi una vacanza lussuosa ed economica allo stesso tempo e con queste offerte non sarà affatto impossibile.

Abbiamo preparato infatti un elenco che comprende una panoramica delle destinazioni più lussuose ed economiche di questo anno.

Le 4 destinazioni turistiche più lussuose ed economiche di questo 2022 per passare delle vacanze indimenticabili

Tra le destinazioni più in voga ed economiche di questo 2022, ne elenchiamo tre all’insegna del sole, del mare cristallino e della buona cucina.

Partiamo da Maiorca, Isole Baleari. Maiorca è una delle isole Baleari più popolari della Spagna e fra gli italiani, ormai da molti anni. Ecco le offerte più recenti di cui poter approfittare.

Una settimana a Maiorca, con spiaggia sabbiosa, palme e mare verde, in un Grupotel 4 stelle, con trattamento di mezza pensione, trasferimenti e volo inclusi, costa 613 euro a persona.

Se si sceglie l’All Inclusive, ci si deve dirigere verso Playa de Palma, al 4 stelle Allsun hotel. Il prezzo è 713 euro a persona, voli inclusi.

Oppure si può scegliere la fantastica Grecia: Zante e Corfù.

In Grecia è possibile passare una vacanza da sogno, godendo di un mare cristallino, a sole 300 euro a persona.

Molti vacanzieri scelgono Zante per scoprire le bellezze della Grecia.

Al Cupolo Aulo Zante Hotel, 5 stelle, ad esempio, si potrà godere di una settimana in All Inclusive, con piscina, SPA, ristorante, bar, WI-FI, compresi trasferimenti e volo, al prezzo di 884 euro a persona.

Le migliori offerte per Corfù. Una settimana in un hotel 4 stelle sulla Spiaggia di Robolla, con colazione, transfer e voli inclusi, costa 526 euro a persona.

Se si vuole risparmiare ancora di più, si può lasciare da parte gli hotel e scegliere un monolocale. Una settimana a Corfù, con vista mare e voli inlcusi può costare meno di 200 euro a persona.

Una settimana in un nuovo hotel 4 stelle, l’Acharavi Mare, in sistemazione all inclusive, compresi transfer e voli, costerebbe invece 776 euro a persona.

La terza destinazione: le Canarie

Una settimana in un family hotel 4 stelle a Gran Canaria, in sistemazione all inclusive, trasferimenti dall’aeroporto inclusi, al Tui Kids Club Maspalomas Principessa, costa 662 euro a persona.

Oppure si può scegliere la selvaggia Lanzarote, con un appartamento in un aparthotel 4 stelle, in sistemazione all inclusive e transfer inclusi, a 578 euro a persona.

E che dire della dolcissima, romantica e meno caotica Fuerteventura? Qui una settimana all inclusive in un hotel 4 stelle, l’R2 Bahia Playa Design Hotel & Spa, costa 718 euro a persona.

L’ultima destinazione

Tra le 4 destinazioni turistiche più lussuose ed economiche c’è l’Egitto.

L’Egitto oltre ad essere ricco di storia e arte, ha delle spiagge bianche, meravigliose e un mare cristallino ricco di pesci, barriere coralline e quanto di più meraviglioso un turista in vacanza possa vedere con i propri occhi.

A Marsa Alam una settimana in un hotel 4 stelle Rohanou Beach Resort & Ecolodge con trattamento all inclusive, trasferimenti e voli inclusi, costa 558 euro a persona.

Una settimana all’Aurora Bay Resort, sempre a Marsa Alam, 4 stelle, all inclusive, ma senza voli compresi, costa 490 euro a persona.

Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta.

