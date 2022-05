10 consigli utilissimi per scongiurare le scottature estive e i rimedi casalinghi per lenirle se non sono troppo gravi

Gli eritemi solari sono pericolosi e non dovrebbero essere presi alla leggera, in quanto possono provocare danni a breve e a lungo termine. Proprio per questo motivo esamineremo alcuni consigli per evitare le scottature che di solito si verificano durante le prime giornate in spiaggia.

Un eritema può essere acuto e molto doloroso e, a lungo termine, può provocare invecchiamento della pelle e addirittura favorire l’insorge di alcune forse di cancro.

Le persone dalla pelle chiara possono scottarsi anche solo dopo 10 minuti di sole senza protezione adeguata. La crema solare, però, anche se con un fattore di protezione elevato, potrebbe non aiutare contro le scottature se non viene affiancata ad altri metodi di protezione. Per avere un risultato ottimale bisogna necessariamente seguire alla lettera anche altri suggerimenti.

10 consigli utilissimi per scongiurare le scottature estive: i primi 5

Oltre ad integrare la propria alimentazioni con cibi che prevengono le scottature , ci sono altri consigli da seguire per essere certi di prendere il sole in maniera sana. Indossare vestiti è la prima e migliore protezione contro le scottature: cappello, pantaloni, maglietta e crema dal fattore di protezione elevato. Ovviamente anche in questo caso la schermatura non è totale. Il cotone per esempio fa passare il 6% della luce e il 20% quando è bagnato.

Il secondo consiglio è applicare una buona quantità di crema solare. Almeno 25 millilitri per tutto il corpo, senza dimenticare il naso, le orecchie, il collo del piede, le spalle, zone maggiormente soggette a scottature.

Il terzo consiglio è non dimenticarsi di ripetere più volte l’applicazione della crema. Una sola applicazione per un’intera giornata al mare, non basta. Solo se ricordiamo di farlo più volte, eviteremo brutte sorprese.

Il quarto importante consiglio è mettersi all’ombra. Anche la crema dopo un po’ di tempo perde il suo potere protettivo e quindi c’è solo una cosa da fare: mettersi all’ombra. Questo sì che è uno dei modi migliori per evitare le scottature.

Un’altra soluzione è evitare il sole di mezzogiorno. Bisogna restare in casa all’ora di pranzo, più precisamente dalle 11:00 alle 15:00. In questo modo, al 90% si eviteranno scottature ed eritemi solari.

Gli altri 5 consigli

Tra i 10 consigli utilissimi per scongiurare le scottature ce ne sono anche altri. Tra questi quello di restare all’ombra per i primi giorni di esposizione. Le scottature spesso si verificano solo perché la pelle non si è ancora abituata. Ecco perché bisogna rimanere all’ombra per i primi giorni, e poi esporsi gradualmente, sempre applicando la crema solare.

Altra cosa da fare è abituare la pelle al sole lentamente. Bastano 20 minuti al sole il primo giorno, poi 30 minuti il secondo giorno, poi 40 minuti e così via. Dopo un po’ di giorni si potrà ridurre anche il fattore di protezione, quando la pelle sarà già abbronzata. A questo proposito, uno studio rivela quanto tempo si può stare al sole senza scottarsi.

Non dimentichiamoci di proteggere i nostri occhi. Evitiamo di guardare direttamente il sole, altrimenti si potrebbe distruggere irreversibilmente la propria retina in pochi secondi. Gli occhiali da sole assorbono le dannose radiazioni UV e proteggono gli occhi dai danni della luce.

Se non abbiamo un cappello, corriamo ad acquistarne uno. Indossare un cappello è fondamentale per scongiurare una scottatura solare sulla testa, che può essere particolarmente dolorosa. Un cappello da sole leggero realizzato con materiali naturali è l’ideale.

L’ultimo consiglio è prestare l’attenzione massima verso i bambini piccoli che sono particolarmente sensibili al sole. I bambini di età inferiore ai tre anni dovrebbero stare al sole solo per un breve periodo di tempo.

I danni che il sole può causare nei primi tre anni di vita, possono portare al cancro della pelle anche decenni dopo.

Rimedi casalinghi per lenire rapidamente le scottature

Se, purtroppo, ci si è già scottati, si può rimediare con alcuni gel all’aloe vera, olio di cocco o aceto di mele.

In caso di forti scottature solari, vesciche, infiammazioni aperte o addirittura brividi, bisognerebbe evitare invece i rimedi casalinghi e consultare un medico.

