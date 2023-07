In una seduta che ha visto il Ftse Mib cedere oltre il 2,5%, non accadeva da circa 4 mesi, ci sono state dei titoli azionari che hanno raddoppiato le perdite. Ecco le 4 azioni che tra le 100 più capitalizzate hanno perso oltre il 5%: Amplifon, Ariston Holding, Salcef Group e STMicroelectronics. È, quindi, interessante andare a valutare quale possa essere lo scenario più probabile per le 4 azioni che tra le 100 più capitalizzate hanno perso oltre il 5%. Da questa analisi escludiamo STMicroelectronics che è stato trattato in un altro articolo.

Dopo un lungo rialzo il giorno del giudizio è arrivato anche per questo titolo azionario: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Salcef Group (MIL:SCF) ha chiuso la seduta del 6 luglio in ribasso del 5,15% rispetto alla seduta precedente a quota 22,10 €.

Era dal settembre 2022 che non si registrava un ribasso così importante sul titolo. L’aspetto importante, poi, della seduta odierna è collegato

Le azioni Ariston Holding rompono supporti importanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ariston Holding (MIL:ARIS) ha chiuso la seduta del 6 luglio a quota 8,915 €, in ribasso del 6,75% rispetto alla chiusura precedente.

Come si può osservare dal grafico le quotazioni hanno rotto supporti importanti. Il ribasso, quindi, potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

I rialzisti potrebbero rialzare la testa solo nel caso di un pronto recupero di area 9,21 €.

Cedono i supporti sul titolo Amplifon e prende forza lo scenario ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 5 luglio a quota 30,81 €, in ribasso del 5,61% rispetto alla seduta precedente.

Il supporto in area 32,06 € ha ceduto in un colpo solo rafforzando lo scenario mostrato in figura. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un’accelerazione ribassista. Solo l’immediato recupero di area 32,06 € potrebbe ridare fiato ai rialzisti. Vedremo cosa accade nei prossimi giorni.

Da notare che un ribasso così forte delle quotazioni di Amplifon non si registrava dall’ottobre 2022.

