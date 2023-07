C’è caldo ma piove? Ecco cosa indossare se ci sono 30 gradi e il meteo è incerto, le regole d’oro dei londinesi

D’estate vestirsi a strati è chiaramente più difficile rispetto all’inverno. Il tempo però è più incerto e quando aspettiamo la pioggia ma fa caldo, scegliere l’outfit è complicato. Alcuni consigli che arrivano da Londra potrebbero aiutarci.

Le stagioni sono cambiate anche in Italia, il clima è diventato tropicale e alle alte temperature possono alternarsi rovesci improvvisi che riportano il freddo per alcune ore. È necessario essere organizzati quando si va in giro. Le città italiane e le regioni hanno territori e climi diversi e basta spostarsi all’interno di una stessa città per avere bisogno di una giacca o di un maglione.

A Londra questa è la normalità da sempre e loro sono ben organizzati quando girano per la città oppure quando si spostano da una regione all’altra. La loro prima regola d’oro riguarda la giacca a vento. Leggera e impermeabile, ripiegata nella borsa, protegge da vento e pioggia. Meglio se traspirante perché potrebbe piovere con il caldo e potremmo sudare non poco. La seconda regola è quella di indossare una maglia leggera se fa caldo e mettere in borsa una maglia più pesante nel caso in cui le temperature scendano dopo improvvisi rovesci. Indossare una maglia leggera e una più pesante ci proteggerà da colpi di freddo e malanni di stagione che sono particolarmente noiosi.

Anche con il dress code, sempre organizzati

C’è caldo ma piove, seguiamo le regole dei londinesi. Man mano che le scopriamo non facciamo altro che comporre uno schema. Ed è lo schema che seguono tutti coloro che sono abituati a vestirsi a strati. Farlo in inverno è semplice, in estate è più complicato. Vorremmo sentirci liberi e nei giorni in cui il cielo è limpido non abbiamo problemi. Ma quando il cielo si copre e arrivano i temporali estivi, vestirsi a strati è indispensabile.

Durante il giorno i londinesi vestono casual per avere maggiore comodità, vestire a strati significa indossare una maglia o una maglietta, una camicia e una giacca a vento. Questa è la composizione ideale perché possiamo alleggerirci se le temperature dovessero salire e saremmo comunque ben coperti nel caso in cui ci sia la brezza estiva che solitamente ci fa ammalare. La sera, se vogliamo essere più eleganti, possiamo indossare il blazer con la camicia. I londinesi seguono i dress code dei locali che frequentano e queste soluzioni sono fondamentali per affrontare le bizze del meteo.

C’è caldo ma piove, pantaloni e calzature ci aiutano

Altra regola d’oro riguarda i pantaloni. Devono essere comodi ma coprirci abbastanza per non sentire il freddo serale. Se stiamo fuori tutto il giorno potremmo incontrare cambi bruschi di clima più volte ed è necessario essere attrezzati. I pantaloni secondo le regole inglesi sono leggeri, in cotone ma soprattutto in lino. Il lino è una vera salvezza. Elegante, comodo, leggero ma allo stesso tempo veste e protegge al meglio. È senz’altro la scelta top. Anche i pantaloni traspiranti sono consigliati ma soprattutto se siamo in viaggio e non conosciamo bene come si comporta il tempo proprio in quel periodo.

Anche le scarpe devono essere comode, impermeabili e resistenti. In caso di pioggia avere scarpe impermeabili è fondamentale ma se fa caldo non dobbiamo sudare quindi anche le calzature dovrebbero essere traspiranti. Salire e scendere dai mezzi pubblici quando piove e poi esce il sole può essere un vero incubo. Le calzature devono assolutamente essere scelte con cura.