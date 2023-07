Weekend scoppiettante per Gemelli e Scorpione, ecco quali altri segni saranno colpiti dal fuoco di emozioni

Stai cercando un’avventura o l’amore della tua vita? Attenzione perché questo weekend potrebbe rivelarsi decisivo per i tuoi progetti. Vediamo cosa dicono le stelle!

L’ondata di caldo è alle porte, non che queste ultime settimane la temperatura non sia salita notevolmente. Ma è il prossimo weekend che si sbloccherà anche dal punto di vista sentimentale non solo meteorologico. I segni più fortunati saranno Gemelli e Scorpione che dopo mesi di calma piatta avranno di che festeggiare. Ma non saranno i soli a vivere momenti magici e un’estate da ricordare.

Weekend scoppiettante per Gemelli e Scorpione pronti a fare festa dal giovedì

Gemellini e Gemelline, questo è proprio il vostro momento! Il weekend lungo non è mai stato così allettante come questa settimana. Aperitivi e uscite, una dopo l’altra, in un carosello di eventi da veri vip vi travolgerà. Occhio ad una festa in piscina, sarà questa l’occasione per incontrare una persona speciale che non vedevate da tanto.

Anche per lo Scorpione le temperature si fanno incandescenti, ed era ora. Gli Scorpioncini diventati single da poco si sentiranno finalmente liberi di tornare sulla piazza. Chi ha un partner, invece, si troverà a rivivere un secondo innamoramento, più forte del primo. Pensavate di convolare a nozze o di fare la proposta? È arrivato l’ora, pianificate tutto se preferite, ma le proposte spontanee sono le migliori!

Anche la Bilancia avrà qualche bella sorpresa nel weekend più infuocato di luglio

La Bilancia viene da qualche mese di alti e bassi che hanno messo a dura prova il loro benessere psicofisico. Finalmente si esce da questo tunnel e si parte per conquistare il Mondo. Rispondi alla tua amica che cerca sempre di farti uscire, vedrai che ne varrà la pena. Tra un bicchiere e una tartina ti scontrerai con un uomo dal fascino misterioso. Le lusinghe non mancheranno, ma per una volta ti sentirai libera di accettarle senza scappare.

Menzione speciale anche per il segno della Vergine che ha già cominciato il mese alla grande. Il momento di partire è ormai dietro l’angolo e ti tocca proprio rinnovare il guardaroba. Compra qualcosa di carino, un bel vestitino nuovo o un paio di scarpe sensuali. Metti tutto in valigia e preparati a sfoggiarli, lascerai una scia di cuori spezzati al tuo passaggio. Occhio però ad un ex che tornerà a farsi vivo dopo anni e anni.

Quindi, ecco che sarà un weekend scoppiettante per Gemelli e Scorpione davvero al top. L’estate si sa è il periodo più felice e gioioso dell’anno, in cui è più facile conoscere gente. Chissà che magari oltre all’avventura estiva non si possa incontrare l’amore della vita.

