Si può fare una vacanza perfetta in estate con 200 euro per 8 giorni? Sì, se si desidera passare una settimana meravigliosa su una spiaggia incontaminata con un mare cristallino in un’isola che è una perla dell’Adriatico.

Può sembrare incredibile ma è possibile fare una vacanza di 8 giorni con circa 200 euro compreso il viaggio di andata e ritorno in aereo. Attenzione non si tratta di andare in una località sconosciuta o di dormire in una baracca. Stiamo parlando di trascorrere una settimana in estate sull’isola di Brac in residence 3 stelle. L’isola di Brac, conosciuta in Italia anche come isola di Brazza, è al largo delle coste della Croazia. Quest’isola è considerata una perla dell’Adriatico ed è una delle mete più gettonate dai turisti specialmente i giovani. Un turista italiano può raggiungere molto facilmente quest’isola sia in aereo ma anche con l’auto.

8 giorni con circa 200 euro al mare compreso il volo in una delle isole più belle e gettonate dell’Adriatico

In aereo è possibile raggiungere l’isola da uno degli aeroporti italiani con destinazione l’aeroporto di Spalato-Castelli. La durata media del volo da Milano è di un’ora e mezza circa, da Roma l’aereo impiega circa un quarto d’ora di meno.

Giunti all’aeroporto si può raggiungere la città di Spalato attraverso il servizio autobus gestito dalla compagnia Pleso Prijevoz. Il tragitto dura circa 45 minuti e costa circa 6 euro. Dal porto di Spalato è possibile prendere uno dei traghetti giornalieri che collegano la città all’isola di Brac. Il tragitto di circa 50 minuti costa 5,5 euro.

Chi vive nel centro e nel nord dell’Italia potrebbe anche decidere di raggiungere Spalato in auto. Da Milano o da Firenze la distanza è di circa 900 km, da Venezia sono circa 640 km. Si può prendere il traghetto con l’auto da Spalato per Brac spendendo circa 22,50 euro.

Chi volesse soggiornare in giugno una settimana potrebbe anche spendere solamente 200 euro. Infatti nella settimana compresa tra il 22 e 29 giugno è possibile soggiornare presso il Bol Residence con 336 euro in stanza doppia. Il volo più economico andata e ritorno da Roma costa circa 40 euro. Quindi è possibile fare una vacanza di 8 giorni con circa 200 euro a testa.

Naturalmente queste cifre cambiano modificando l’aeroporto di partenza e le date di permanenza. Altro fattore che può incidere sul prezzo è la distanza temporale tra la prenotazione e la data della vacanza.

Per chi preferisce l’Italia ecco 4 località da sogno

Che preferisce rimanere in Italia anche le nostre coste offrono spiagge incontaminate e acque cristalline. Per esempio sulle coste della Calabria, del Lazio, della Toscana e della Liguria ci sono 4 località meravigliose perfette per fare una vacanza indimenticabile. Queste località offrono spiagge bianche, un mare di rara bellezza e un entroterra tutto da scoprire. Località perfette anche per fare un lungo fine settimana per chi preferisci fare una mini vacanza.

