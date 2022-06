Mercurio torna in Gemelli e porterà cascate di soldi per il Toro e un viaggio da sogno per questo segno di aria

Siamo giunti a metà del sesto mese dell’anno. L’inizio ufficiale dell’estate dista ormai solamente una settimana. Oratori e centri estivi stanno accogliendo numerosi bambini, dopo due anni in cui la pandemia li aveva obbligati a severe restrizioni. La stagione dei concerti negli stadi è partita per la gioia di moltissimi fan. Dal 15, probabilmente, la mascherina diventerà un ricordo, anche se forse non ancora sui mezzi pubblici.

A livello astrale, la novità è l’ingresso di Mercurio in Gemelli. Questo, ovviamente, porterà degli effetti ad alcuni segni. Prima di andare a vedere quali, diciamo subito che chi nasce con questo Pianeta nel segno tende a essere persona vivace e molto curiosa. Intelligenza superiore alla media, disinvoltura e versatilità sono altri tratti distintivi. Spigliatezza e brillantezza completano il quadro.

Andiamo a vedere ora quali segni esalteranno queste doti nella settimana centrale del mese. Dopo l’uragano d’amore che ha colpito alcuni segni nel weekend scorso, i prossimi giorni saranno molto favorevoli per il Toro.

I nati dal 21 aprile al 20 maggio, infatti, avranno dei notevoli benefici a livello economico finanziario. Un investimento recente potrebbe produrre i primi dividendi. Non solo, un credito contratto qualche tempo addietro, potrebbe essere riscosso con notevoli interessi.

Sarà la Luna piena in Sagittario a dare una sferzata ulteriore a questa settimana. È arrivato il momento di prendere delle decisioni importanti anche a livello personale. Se i soldi non mancheranno in questo scorcio di giugno, di certo sarà più complicato pensare a una svolta in campo affettivo. Per quella, bisognerà attendere ancora un po’.

Un viaggio davvero da sogno, invece, attende la Bilancia. I nati sotto questo segno d’aria avranno estremo bisogno di prendersi una pausa rigenerante. Qualche giorno di stacco completo dallo stress. Una nuova meta da conoscere e visitare, possibilmente immersa nella natura. Ci sarà bisogno di un po’ di sana solitudine per riflettere su quello che è stato l’ultimo periodo, per sistemare alcuni problemi e ripartire di slancio.

Dalla prossima settimana, infatti, si potranno godere gli effetti di questa pausa salvifica. Un pieno di aria buona, per ripartire verso la fase più calda dell’estate.

Mercurio torna in Gemelli e porterà cascate di soldi, dunque, per il Toro, con la Bilancia che sarà chiamata a prendersi del tempo per ricaricarsi. Il tutto, ormai, con vista 20 giugno, quando la primavera saluterà lasciando spazio alla tanto attesa estate.

