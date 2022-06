Il riso è uno degli alimenti più utilizzati in cucina. Sia nelle stagioni fredde che nelle calde, esso è ottimo in qualsiasi tipo di dieta. Cremosi risotti, insalate di riso, timballi. Le ricette che lo riguardano sono davvero tantissime. Davvero ci sarebbe l’imbarazzo della scelta.

Tuttavia, le sue qualità sono riscontrabili anche in altri ambiti. Le sue proprietà, infatti, non sono solo nutritive. I suoi carboidrati e le sue proteine sono unanimemente riconosciute come fondamentali per la nostra nutrizione. Chi vuole tenersi in forma lo mangia spesso asciutto e con un filo d’olio e un po’ di parmigiano. Così come chi vuol perdere peso, sa che è un ottimo alimento. Non solo, anche chi ha problemi di stomaco, è conscio del fatto che il riso in bianco rinfresca e disintossica. Oltre a essere molto utile per eliminare il gonfiore intestinale.

Quindi, come gran parte della popolazione già conosce, le sue qualità nutritive sono indispensabili per la nostra dieta. Quello che forse non tutti sanno è che si può utilizzare il riso in altro modo. Vediamo, nel dettaglio, quali.

Iniziamo dal più semplice. Il riso toglie umidità. L’uso più riconosciuto, in questo caso, è quello all’interno di salini o saliere. Per evitare che il sale cristallizzi, infatti, basta aggiungerne qualche chicco per evitare che si compatti. Potremmo addirittura metterlo in alcune bustine di raso, tipo quelle che contengono i confetti, e metterlo all’interno di armadi e cassetti, soprattutto d’inverno. Darà una mano nel contrastare l’umidità.

Non solo per cremosi risotti, ma utilizziamo il riso anche come borsa del ghiaccio e in questi altri semplici modi

Un altro modo davvero utile per servirsi del riso è quello di utilizzarlo come borsa del ghiaccio. Basta metterne una buona quantità in freezer per circa mezz’ora, successivamente versarlo in una borsa di tela leggera e appoggiarlo dove abbiamo dolore. Nella stessa maniera, lo potremmo usare per tenere freschi i cibi all’interno delle borse termiche. Il principio è praticamente lo stesso.

Nel caso avessimo una bottiglia particolarmente sporca e unta, possiamo versare all’interno del riso con dell’acqua calda. Agitare e lasciare agire per qualche ora, prima di vederla tornare come nuova.

Quando poi abbiamo dei contenitori che emanano cattivi odori, a causa soprattutto di cibi magari avariati, possiamo agire in questo modo. Risciacquare e togliere ogni residuo. Quindi mettere un paio di pugni di riso all’interno, chiudere in maniera ermetica per un paio di giorni. Scaduto il termine, il riso avrà assorbito completamente tutto il cattivo odore.

Infine, con questo alimento, possiamo creare una crema viso e corpo davvero efficace. Prendiamo un paio di manciate di farina di riso, amalgamiamoli insieme a qualche cucchiaio di acqua tiepida. Formiamo un composto fluido che andremo a spalmare nelle parti interessate. Questa soluzione detergerà e rinfrescherà la nostra pelle.

Non solo per cremosi risotti, ma utilizziamo il riso anche per altre funzioni comunque importanti. Sia per la nostra salute, che all’interno della casa. D’estate come d’inverno, questo alimento non dovrà mai mancare nella nostra cucina. Nel 2022, poi è disponibile una veloce guida per capire quale scegliere in base alle esigenze.

